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Двама откраднаха уреди за около 500 евро от салон в Сливен

Те са на 23 години и са криминално проявени.

10.09.2026 | 20:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама 23-годишни мъже са задържани за кражба от салон за красота в сливенския квартал "Комлука", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за кражбата е подаден на 8 септември, пише БТА. По първоначални данни от обекта са отнети електрически уреди и други вещи на обща стойност около 500 евро.

След проведени издирвателни действия служители на сектор "Криминална полиция" към Районното управление в Сливен са установили двамата заподозрени.

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Те са на 23 години, от Сливен и са криминално проявени. Задържани са за срок до 24 часа.

Откраднатите вещи са открити и приобщени към досъдебното производство.

В края на август в Сливен беше задържан и 15-годишен за кражба на 2800 евро и лични вещи от автомобил.

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