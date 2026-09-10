Ютюбър приложил задушаваща хватка на студент с аутизъм в тоалетната и го снимал

22-годишен мъж от Джорджия е обвинен, че проследил студент с аутизъм до тоалетна в Университета на Северна Флорида, влязъл при него в заключена кабинка, снимал го и го хванал в задушаваща хватка. По-късно пред полицията заявил, че бил дошъл в кампуса, за да прави съдържание за YouTube.

Джак Тайлър Ларош е арестуван в университета в Джаксънвил на 21 август, става ясно от полицейски доклад, цитиран от People. Според документа той казал на служителите, че просто се "еб*вал".

Срещу Ларош са повдигнати обвинения за малтретиране на пълнолетен човек с увреждане, без причиняване на тежка телесна повреда, противозаконно лишаване от свобода и предоставяне на фалшиво име или самоличност на органите на реда.

Студентът разказал пред университетската полиция, че за първи път забелязал непознат мъж да го следва пред общежитието, в което живее. Опитал се да се отдалечи, като отишъл до стаята на свой приятел, но мъжът предполагаемо продължил да върви след него.

Когато приятелят му не бил там, студентът влязъл в тоалетна във фоайето на сградата и се заключил в една от кабинките.

Според полицията непознатият влязъл в съседната кабинка, надникнал над преградата и започнал да говори с него, след което предполагаемо проникнал и в заключената кабинка на студента.

Младежът казал пред полицията, че се чувствал така, сякаш няма възможност да си тръгне.

Ларош предполагаемо поискал телефонния му номер и му се обадил, за да провери дали е истински. След това започнал да снима студента с телефона си, докато двамата все още били в кабинката.

Според полицейския доклад Ларош го хванал в задушаваща хватка и многократно го щракал с пръсти по лицето. При това очилата на студента паднали на пода и се счупили.

Преди да си тръгне, Ларош предполагаемо принудил младежа да настрои таймер на телефона си за 10 минути и го предупредил да не напуска тоалетната, преди времето да изтече, защото в противен случай щял "да се върне и да го хване".

Кадри от охранителни камери показали заподозрения да следва студента в тоалетната около 15:45 ч. и да излиза приблизително 14 минути по-късно.

Студентът останал вътре, докато таймерът не изтекъл, защото се страхувал. След това отишъл с автомобил до университетското полицейско управление и съобщил за случилото се.

"Казвам се Джак Джоунс и съм на 65"

Полицаите се обадили на номера на заподозрения, който бил останал в телефона на студента.

Мъжът, който отговорил, се представил като "Джак Джоунс", заявил, че е на 65 години и твърдял, че се намира в Джорджия.

По-късно полицията открила Ларош да върви из кампуса, целият мокър и с кървяща малка рана на крака.

Той отново предполагаемо заявил, че се казва Джак Джоунс и че е студент в Университета на Северна Флорида, който живее в общежитие. Когато обаче полицаите го попитали в кое общежитие, той не успял да назове такова.

След като студентът го разпознал, Ларош дал истинското си име. Служителите го потвърдили чрез документ за самоличност, открит в портфейла му.

Ларош предполагаемо обяснил, че тичал през фонтан в кампуса, паднал и така наранил крака си.

Първоначално той отрекъл изобщо да е влизал в сграда на университета. След като полицаите му казали, че разполагат с кадри от охранителни камери, признал, че е използвал тоалетна.

Той обаче отрекъл да е имал какъвто и да било контакт със студента.

Казал, че бил дошъл да прави съдържание за YouTube

По време на разговора с полицията Ларош предполагаемо заявил, че е дошъл в университетския кампус, за да създава съдържание за YouTube.

Студентът е получил леки охлузвания по носа и подуване на бузите, които са били заснети от криминалист, посочва полицейският доклад.

След ареста Ларош е отведен в затвора на окръг Дювал.