Служител по сигурността в британското посолство в Москва е арестуван по подозрение в шпионаж срещу дипломати в полза на Украйна, съобщава The Telegraph.

Федералната служба за сигурност (ФСС) заяви, че мъжът, руски гражданин, работещ за агенция, отговаряща за охраната на британското посолство в Москва, е събирал подробна информация за придвижването на британски дипломати, включително на посланика в Русия Найджъл Кейси.

Според твърденията Украйна е възнамерявала да използва събраните разузнавателни данни за организиране на терористична атака срещу британски представители и да хвърли вината върху Москва, с цел да въвлече Великобритания в пряк въоръжен конфликт с Русия.

Кадри, разпространени от службата за сигурност, показват как 45-годишен мъж, идентифициран с името Марат, е повален на земята в руската столица от служители в цивилни дрехи и с маски на лицата.

От ФСС съобщиха, че той е поддържал връзка с украинския блогър Дмитро Карпенко (известен с псевдонима Apostyle Dmytro), като му е предоставял подробни сведения за дипломатите, включително домашните им адреси, автомобилите, любимите им ресторанти и мерките за сигурност в посолството.

Твърди се, че това е включвало часовете на пристигане и заминаване на служителите, работното време на контролно-пропускателните пунктове и броя на охранителите, разположени на всеки вход. Също така се твърди, че той е изпратил телефонни указатели, вътрешни документи на посолството и пълен списък на служителите на дипломатическата мисия.

Шпиононът имал татуировка на тризъбец

Русия заяви, че информацията е била предадена на СБУ - основната служба за вътрешна сигурност на украинското правителство.

Според руски медии предполагаемият шпионин е имал татуировка на "тризъбеца“ (национален символ на Украйна) на рамото си. Медиите допълват, че по-рано той е бил мъмрен от ръководството заради това, че поздравявал колегите си с "лозунг, свързван от руските власти с украинските националисти“.

Той твърди, че не е получавал пари за предполагаемия шпионаж, но настоява, че Карпенко, който често е заснемал видеа с руски войници, сражаващи се на страната на Украйна, би му помогнал да дезертира към Киев, ако бъде мобилизиран в армията; това се посочва в правителствения вестник "Росийская газета“.

В разпространени кадри от разпита му охранителят казва следното за Карпенко: „"Той искаше цялата информация относно сигурността на британската резиденция и посолство в Москва".

"Когато попитах за какво му е всичко това, той отвърна, че украинските власти проявяват голям интерес към информацията, за да извършат саботажни действия срещу британския посланик, посолството и резиденцията на британския посланик в Москва.“

ФСБ показа и екранни снимки на предполагаемата кореспонденция между двамата, съдържаща подробности за срещи с израелския посланик, дипломатически приеми, планове за вечери и организация на пътувания.

Срещу заподозрения е повдигнато обвинение в държавна измяна - престъпление, което може да доведе до доживотен затвор.

Твърдения за операция под "фалшив флаг“

Москва често обвинява Украйна и нейните западни съюзници в планиране на операции под "фалшив флаг“ и други провокации, целящи да въвлекат Русия в конфликт с НАТО.

Отправяни са и твърдения за съвместни заговори между украинските и британските разузнавателни служби за организиране на непредизвикана атака срещу НАТО и набеждаване на Кремъл, с цел да се предизвика военна конфронтация със Запада.