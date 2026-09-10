Макрон и Урсула в един глас: Европа да укрепи космическата си индустрия

Френският президент Еманюел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призоваха Европа да укрепи своята космическа индустрия през втория ден от международната среща на върха в космоса, организирана съвместно от Франция и Германия в парижката "Гран Пале“.

В изказването си на срещата на върха Макрон определи европейския космически сектор като “крехък“ и подчерта необходимостта от укрепване на неговия капацитет, като призова за “споделено управление“ на индустрията, съобщава Euronews.

"Космосът остава единственото значимо глобално общо благо, което не е обект на регулации, съответстващи на мащаба на залозите. Необходимо е споделено управление, за да се отговори на тези предизвикателства", добави Макрон.

Френският лидер потвърди, че по време на форума се предвижда подписването на над 51 споразумения на стойност около 20 милиарда евро, и очерта поредица от бъдещи важни етапи за Европа.

"След две години искам да видя как първата европейска товарна капсула Nyx се скачва с Международната космическа станция, а след пет години - как първият европейски лунен модул, Argonaut, каца на повърхността на Луната. А след 10 години – как първата европейска пилотирана капсула излита от Куру с европейски астронавти и такива от други държави на борда“, добави президентът, визирайки европейския космодрум във Френска Гвиана.

Европа да засили ролята си

Междувременно Фон дер Лайен подчерта колко е важно Европа да засили ролята си, изтъквайки ключовото значение на космоса както за научните изследвания, така и за отбраната, като при това се позова на войната на Русия в Украйна.

"Възможността за достъп до космоса и за действия в него не само е в основата на нашия просперитет, но и все повече определя сигурността и независимостта ни. Това личи най-ясно в случая с Украйна", каза председателят на ЕК и добави:

"Сателитните комуникации поддържат връзката между войниците, а сателитните изображения разкриват придвижвания на стотици километри разстояние", каза още Фон дер Лайен.