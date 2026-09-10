Инфлуенсър почина след процедура за уголемяване на пениса в Тайланд

Богатият инфлуенсър Иго "Тайни" Убирибо, известен още като Дениси или Его, е починал след процедура за уголемяване на пениса по време на луксозна почивка в Тайланд със съпругата си. Според заключението на съдебен лекар козметичната интервенция е причинила фатална емболия.

43-годишният британско-нигерийски бизнесмен е получил инжекции с 40 милилитра хиалуронова киселина и лидокаин в пениса в неназована клиника в Тайланд през март, стана ясно по време на разследване в Съда на съдебния лекар в Inner West London, пише TMZ.

По това време Иго е бил отседнал в хотел Marriott в Банкок заедно със съпругата си Даниел Симба Алън.

След процедурата двамата отишли на масаж, където Убирибо започнал да се оплаква от болки в гърдите и два пъти загубил съзнание.

Той бил откаран с линейка в Sukhumvit Hospital и първоначално все още можел да отговаря на въпросите на лекарите. Даниел ги информирала за поставените филъри, но състоянието му се влошило и той изгубил съзнание, преди да бъде направена препоръчаната компютърна томография.

Лекарите установили белодробна емболия

Медиците установили, че Иго е получил белодробна емболия - запушване на кръвоносен съд в белите дробове, причинено от съсирек или друг материал - и го преместили в интензивно отделение.

Лекарите извършвали сърдечен масаж и реанимационни действия в продължение на повече от 100 минути, но въпреки усилията им Убирибо починал в ранните часове на 6 март.

Аутопсия, извършена във Великобритания, открила в белите му дробове клетъчен материал, съответстващ на хиалуроновата киселина, използвана при инжектирането.

Съдебният лекар Джийн Харкин заключила, че причината за смъртта е белодробна емболия, предизвикана от козметичната процедура.

Луксозен начин на живот и близо 185 000 последователи

Иго Убирибо имал около 185 000 последователи в Instagram и бил известен с демонстративно луксозния си начин на живот.

Той притежавал дом в квартал Креншоу в Лос Анджелис на стойност около 1,1 млн. долара, както и апартамент в Лондон за около 600 000 долара.

През 2022 г. Иго и Даниел, която е моден дизайнер и светска личност, сключили брак на пищна церемония в Зимбабве, струвала около 473 000 долара.

Убирибо е погребан в Лондон в златен ковчег, за който се съобщава, че е струвал над 745 000 долара.

Сред присъствалите на погребението били нигерийската суперзвезда Davido и популярният Celebrity Barman Cubana Chief Priest.

Експерти предупреждават за сериозни рискове

Процедурите за уголемяване на пениса с филъри на основата на хиалуронова киселина могат да струват до 9000 долара, а ефектът им обикновено продължава между шест и девет месеца.

Британски уролози обаче предупреждават, че подобни интервенции могат да доведат до изключително тежки и потенциално фатални усложнения.