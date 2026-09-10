Лейди Гага вече се е омъжила?

Лейди Гага май се е омъжила за Майкъл Полански. Поне така смятат нейните приятели, макар че 40-годишната певица не е потвърдила това.
Звездата се е покрила, откакто приключи с музикалното си турне през април.
"Никой не я е виждал и чувал от повече от месец. Всеки от нейния кръг мисли, че тя е избягала с Майкъл за таен брак и е на медения си месец сега, опитвайки се да си направят бебе", посочва източник на "Daily Mail".
Друг източник казва нещо подобно.
"Това беше планът ѝ през цялото време, да се задоми в своите 40 години. Тя има само една сестра, Натали, и винаги е искала повече роднини. Така че - тя иска децата ѝ да имат много роднини, така че те да могат да разчитат един на друг" казва вторият източник.
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