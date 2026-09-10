Убийство на майка на 6 деца разбуни духовете в Хърватия

Убийството на 35-годишна жена, майка на шест деца, от 40-годишния ѝ съпруг предизвика бурни обществени реакции в Хърватия. Според известните до момента данни жената е търсила помощ от полицията няколко пъти малко преди убийството, съобщава хърватската телевизия "Нова".

Мъжът е убил съпругата си с остър предмет във вторник вечерта в град Слатина, Източна Хърватия, като полицията го е арестувала на местопрестъплението. Към момента тече полицейско разследване на обстоятелствата около убийството, както и дали местното полицейско управление е реагирало адекватно и своевременно на сигналите, подадени от жената малко преди убийството. Разследват се и действията, предприети от полицията, след сигнали на жертвата, подадени още през юли.

Хърватският премиер Андрей Пленкович изказа съболезнованията си към близките на убитата жена и подчерта, че правната защита на жените, жертви на насилие, е значително засилена, но прилагането на мерките и превенцията остават предизвикателство, предаде ХИНА.

"Защитата на жертвите е значително подобрена, а процедурите – по-бързи, но всичко това трябва и да се прилага", каза той и допълни, че правителството работи системно за укрепване на законодателството, насочено към борба с насилието над жени.

По думите на министъра на семейството и социалните политики на Хърватия Ален Ружич преглед на документите от местното полицейско управление показва, че семейството е получило пълна подкрепа от системата за социална защита. Той не даде подробности, но подчерта, че документално всичко изглежда изрядно по случая на жертвата.

Министърът на вътрешните работи Давор Божинович каза днес, че "обществото очаква отговори дали убийството на жената в Слатина е могло да бъде предотвратено", съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Божинович отбеляза, че заподозреният е бил арестуван и полицията е повдигнала обвинения за фемицид, домашно насилие и нарушение на правата на детето. По думите му резултатите от първоначалния етап на разследването ще бъдат представени на обществеността до един-два дни.

Хърватските медии отбелязват, че четири от шестте деца на убитата жена са непълнолетни и грижите за тях са били поети на този етап от системата за социална защита.

Фемицидът беше включен в Наказателния кодекс на Хърватия през 2024 г., а според данни на Министерството на правосъдието оттогава насам са потвърдени 11 обвинителни акта за фемицид и са постановени пет присъди, отбелязва хърватският вестник "Вечерни лист"./БТА