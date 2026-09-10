Дуа Липа впечатли по изрязан бански

Дуа Липа за пореден път очарова последователите си в социалните мрежи.

Преди дни 31-годишната певица публикува в профила си в Instagram нова серия кадри от лятото си. И демонстрира чудесната си форма.

Първо виждаме как звездата се е излегнала предизвикателно, като позира по прозрачна черна рокля с пухести мотиви. Има и селфи с приятелки.

Но третата снимка е тази, която предизвика истински фурор. Там Дуа позира в гръб, изглежда е на лодка във водата. Тя е по тъмен бански от 2 части, който е доста изрязан, а долнището е тип прашка. Изпълнителката е с влажна коса. И впечатлява с перфектната си фигура.

Има и сладко селфи по нежна рокля, както и селфита по бански от плажове, забавни кадри с приятели. Личи си, че Липа си е прекарала страхотно.

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