Антоанета Ивановски: Колкото по-добър става ИИ, толкова по-ценни ще бъдат човешките способности

На 12 септември, събота, екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Всичко това ще се случи в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София, а началото ще бъде поставено в 10:00 часа. Екипът ни разговаря с управителя на образователната школа Max International Антоанета Ивановски.

Вие сте сред основните партньорите на Day Off: School Time. Какво ви провокира да бъдете част от събитието?

За нас беше съвсем естествено да се включим, защото Day Off: School Time събира на едно място именно хората, с които работим всеки ден – деца и родители, които търсят правилния образователен път за новата учебна година.

В Max International вярваме, че доброто образование не започва с избора на конкретен курс, а с това да разберем от какво реално има нужда детето – къде са силните му страни, къде има пропуски и какъв начин на обучение работи най-добре за него.

Затова на събитието искаме не просто да представим програмите си, а да разговаряме с родителите, да отговорим на въпросите им и да им помогнем да се ориентират. Ще предложим и безплатни тестове за определяне на езиково ниво, както и диагностични тестове по български език и литература и математика.

Започва новата учебна година, като особено важна ще бъде тя за седмокласниците и дванадесетокласниците, за които предстоят важни изпити. Кога трябва да започне подготовката за тях и какво предлагате във вашия център?

Най-добрият момент е в началото на учебната година, а всъщност все повече семейства избират да започнат подготовката дори година по-рано. Не защото едно дете трябва да бъде поставено под изпитно напрежение още от шести или единадесети клас – точно обратното. Когато имаме повече време, подготовката може да се случва спокойно и плавно, без усещането, че непрекъснато гоним срокове.

Това позволява първо да изградим стабилна основа, да открием и запълним натрупаните пропуски и едва след това постепенно да преминем към спецификата на НВО или ДЗИ. Така в решаващата година ученикът вече има увереност и може да се концентрира върху надграждането и изпитната стратегия, вместо едновременно да наваксва стар материал и да усвоява нов.

Разбира се, и началото на седми или дванадесети клас е напълно подходящ момент. Това, което не препоръчваме, е всичко да се оставя за последните няколко месеца, защото тогава напрежението неизбежно става по-голямо.

В Max International предлагаме целогодишна подготовка по БЕЛ и математика за НВО, както и подготовка за държавните зрелостни изпити. Работим в малки групи и индивидуално, а за нас началната диагностика е особено важна – две деца в един и същи клас могат да имат съвсем различни силни страни и съвсем различни пропуски.

Целта ни не е ученикът просто да реши максимален брой тестове, а да разбира, да разсъждава, да придобие увереност и да влезе в изпита с ясна стратегия.

Коя е по-ефективната подготовка – индивидуална или в група?

Няма универсален отговор – зависи от детето.

Индивидуалното обучение е много подходящо, когато има сериозни пропуски, необходимост от по-бързо наваксване или когато ученикът се нуждае от темпо, изцяло съобразено с него.

Малката група обаче има други много ценни предимства. Децата виждат различни начини за решаване на една задача, учат се едно от друго и има здравословна мотивация. При добра организация преподавателят отново може да следи индивидуалното развитие на всеки ученик.

Затова ние работим с малки групи и именно това според мен е ключът. Груповото обучение е ефективно, когато групата не е прекалено голяма и преподавателят познава силните и слабите страни на всяко дете.

Понякога най-добрият вариант е и комбинация – основна подготовка в група и индивидуални занятия за конкретни трудности.

Освен традиционно изучаваните чужди езици предлагате и обучение по източни езици. Има ли интерес към тях и какво ви накара да ги включите в програмите си?

Определено има и той се увеличава. В програмите ни вече присъстват японски, корейски, китайски и турски език, като към момента най-силен остава интересът към японския.

Разбира се, при децата и младите хора първоначалният импулс понякога идва от музика, кино, аниме, пътувания или просто любопитство към една много различна култура. Ние обаче виждаме в изучаването на тези езици нещо много по-ценно от поредното умение, което човек може да добави към биографията си.

Когато започнеш да изучаваш език, който е структуриран по съвсем различен начин от родния ти, постепенно започваш да се срещаш и с различен начин на организиране на мисълта. Трябва да излезеш от познатите модели, да откриваш други зависимости, да бъдеш по-гъвкав.

Затова смятам, че изучаването на един толкова различен език има стойност дори ако човек никога не достигне съвършено владеене. Самият процес го развива – тренира паметта, концентрацията, логиката, любопитството и способността да погледнеш на едно и също нещо от различна перспектива.

За мен това е една от най-хубавите страни на езиковото обучение изобщо. Чуждият език не е само средство да разговаряме с повече хора. Той разширява начина, по който възприемаме света и по който мислим в него.

Как гледате на конкуренцията на ИИ и чатботовете да ни учат на чужд език? Какви са скритите камъни в подобно обучение?

Аз не възприемам изкуствения интелект като конкурент на преподавателя. Напротив – AI ще присъства във все повече области от живота ни и според мен образованието няма смисъл да се опитва да се противопоставя на този процес. То трябва да подготви хората за него.

ИИ безспорно е изключително полезен инструмент и може да ни дава все повече готови решения. Но точно в това удобство се крие и един от рисковете – много лесно можем да привикнем да получаваме готова и подредена информация, вместо сами да извървяваме пътя до нея. А ученето има и друга функция, която понякога забравяме. Когато учим чужд език с преподавател, ние не просто натрупваме думи и граматически правила. Налага се да си спомним, да сгрешим, да потърсим сами решение, да формулираме мисъл, да реагираме на друг човек, да разберем контекст и да се адаптираме в реално време. Именно в този процес тренираме естествения си интелект.

И според мен това ще става все по-важно. Колкото по-добър става изкуственият интелект и колкото повече готови решения ни предлага, толкова по-ценни ще бъдат човешките способности да мислим самостоятелно, да разсъждаваме, да бъдем критични, да създаваме и да се адаптираме.

В същото време децата трябва да познават и самата технология, а не само да бъдат нейни консуматори. Именно затова в Max International развиваме и Max AI Lab, където децата се запознават по достъпен за възрастта им начин с логиката на изкуствения интелект и машинното обучение – как се работи с данни, как една система се обучава, как разпознава модели и защо може да допуска грешки.

За мен именно в съчетанието на тези две посоки е подготовката за бъдещето - човек с добре развит естествен интелект, който може самостоятелно да мисли и разсъждава, и едновременно с това разбира механизмите на изкуствения интелект и умее да го използва.

Това вероятно ще бъде един от профилите на истински конкурентния човек след години – не този, който се състезава с AI кой ще даде по-бързо готовия отговор, а този, който знае какво да попита, как да оцени получения отговор и какво ново да създаде с него.