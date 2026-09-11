“Кошница с грижа“ крие риск от нелоялни търговски практики

Екс председателят на Комисията за защита на потребителите Стоил Алипиев коментира, че инициативата “Кошница с грижа” е добра, но изпълнението ѝ не е достатъчно обезпечено с държавен контрол.

Пред Bulgaria ON AIR експертът добави, че доброволното намаляване на цените на основни продукти с 10-15% е насочено към най-уязвимите потребители, но съществува и риск мярката да бъде използвала за нелоялни практики от страна на търговците.

"Дали когато влезе потребителят, той не е привлечен от останалите продукти, където търговецът има много по-голям марж на печалба чрез нелоялни търговски практики", попита Алипиев в предаването “България сутрин”.

Експертът подчерта, че именно контролните органи трябва да гарантират, че обявените намаления са реални. Според Алипиев не е достатъчно търговците сами да определят кои продукти да включат в инициативата.

"Кой ще гарантира на потребителите, че там наистина има цени, намалени с 10 или 15%? Кой ще гарантира, че като влязат в магазина, няма да бъдат привлечени с промоции, които са нереални?", попита Алипиев.

Според него т.нар. "справедлива стойност" трябва да бъде видима и в самите магазини, за да могат потребителите да сравняват цените и да правят информиран избор.

"Информираният избор дава възможност за информирана съпротива, която коригира цените до размер, справедлив за пазара”, каза Алипиев и уточни, че покачването на цените само по себе си е нормално, но то трябва да се случва по пазарни принципи, а не чрез нелоялни търговски практики.

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