Новият рамков договор предизвика спор, може да се стигне до съд

Българският лекарски съюз (БЛС) е подписал новия рамков договор, без да покани на преговорите Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Организацията смята, че това е нарушение на Закона за здравното осигуряване и поставят под въпрос законността на новия договор. Те настояват и за нормативни промени, които да гарантират интересите на медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите.

Диана Георгиева, председател на браншовата организация гостува в предаването на “България сутрин” и заяви, че не са съгласи с факта, че не са присъствали на преговорите, водени по Националния рамков договор.

“Това провокира нашата позиция, която публикувахме вчера - че има нарушение по член 54 от ЗЗО, в който БЛС се задължава да покани на преговорите по частта, касаеща специалистите по здравни грижи, да присъстват и да определят заедно условия и параметри. Досега не бяха задължени със закон, но не е имало случай, в който представители на Асоциацията да не присъстват на тези преговори", каза още Георгиева.

От БЛС няма дадено обяснение

Експертът добави, че до момента обяснение от страна на БЛС няма.

"В един от сайтовете сутринта се запознах с информация, че те се уповават на факта, че преговорите в нашата част са приключили, преди да започнат настоящите преговори по крайното оформяне на Националния рамков договор. За мен това не е логично обяснение и не е правилно. Трябва да се попитат какви са били техните основания да постъпят по този начин, защото с това тяхно действие, освен че се доведе до абсолютно разочарование от страна на всички колеги, които са обединени в нашата асоциация, но и това е неглижиране на закона", допълни Георгиева.

От Асоциацията искат да инициират промяна в съответния член, така че Българската асоциация на специалистите не да бъде канена, а да бъде равностоен участник в преговорния процес.

Георгиева подчерта, че това са знакови промени, които могат да бъдат формулирани и входирани в Народното събрание.

“Със същото искане сме се обръщали към Силви Кирилов, както и към доц. Околийски, но винаги остава за в бъдеще и не се реализира. В Националния рамков договор има полза за пациентите в частта за новите клинични пътеки, както и допълнителните процедури, които са вкарани. Но в общата си част той е същият. Хипотетично с 10% са завишени приходите, и не на всички, а на определени клинични пътеки, което само по себе си показва, че нещата отново се повтарят такива, каквито са", подчерта Георгиева пред Bulgaria ON AIR.

Промяна в Наредба 9

От Асоциацията искат и промяна на Наредба 9. По думите на експерта в нея са засегнати всички възможности, съществуващи до момента. Тя даде пример с пакет “Дейности”

“В този пакет основно са засегнати новородените деца и тези до 6 месеца, като отново се дава превес на личните лекари да извършват прегледите в домашни условия на новородените в рамките на 2 прегледа, а нашите искания са да разширим тези дейности", поясни Диана Георгиева.

От думите ѝ стана ясно, че има хора, които са недоволни, че няма да обжалват решението.

"Да, правата са ни пренебрегнати, но в края на краищата има договорена сума. В болниците ходят болни хора и те трябва да бъдат лекувани и макар и минимален процент - до 10%, не всички клинични пътеки са увеличени с 10%, има клинични пътеки, които са увеличени с 1-2%, но това е приход за болницата. Заради това решихме, че този път ще замълчим, но при следващи подобни действия ще се видим в съда", категорична е тя.

Председателят на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи каза още, че вече има само 22 000 медицински сестри и 4500 акушерки.

Гледайте видеото с целия разговор.