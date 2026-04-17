Българският лекарски съюз (БЛС) настоява цените на всички медицински дейности да се повишат с 25%, обяви председателят на съсловната организация д-р Николай Брънзалов в изявление пред медиите заедно с управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски.

БЛС и НЗОК водят преговори от миналото лято и са постигнали съгласие по текстовата част на евентуален анекс към Националния рамков договор, но липсва осигурен финансов ресурс.

"Системата е изправена пред реален риск от дестабилизация поради хронично недофинансиране. Разходите в сектора са нараснали с близо 85% през последните години, докато цените на клиничните пътеки остават на нивата от 2024 г.", предупреди д-р Брънзалов.

"Внушенията, че анекс към Националния рамков договор може да се подпише, само ако се инициира от БЛС и от НЗОК, отговаря на истината донякъде, но истината е, че за най-важната част - финансовата, проблемът не е решен", допълни той и каза още, че ситуацията е изключително сериозна.

Според шефа на НЗОК, за да се повишат цените с исканата от БЛС стойност, ще са необходими допълнителни 904 703 551 евро.

Той посочи, че в момента, в който се дадат парите, касата и съюза ще подпишат анекс, рамковия договор и всичко останало.

Служебният здравен министър доц. Михаил Околийски вече подкрепи исканията на лекарите. Той обаче предупреди, че без приет държавен бюджет увеличението на средствата за лечебните заведения е невъзможно, тъй като държавата работи с една дванадесета част от миналогодишната финансова рамка.