Градски транспорт в реално време: Smart Sofia следи паркиране и аварии

Информация за трафика в столицата вече е на едно място в сайта Smart Sofia. Той съдържа реална информация за трафика, за платените зони, за зарядни станции за електромобили, за качеството на въздуха, за движението на градския транспорт и за различни аварии и ремонти.

Събира на едно място информация за движението на автобуси, тролеи и трамваи, трафика, паркирането и градските аварии, съобщи в студиото на "България сутрин" общинският съветник от СОС Симеон Ставрев.

"Ако натиснете на спирка на телефона си, на компютъра или на лаптопа, ви изкарва всички превозни средства, които идват на тази спирка във възходящ ред, първо тези, които идват най-скоро", обясни създателят на сайта.

Разписание и закъснения по минути

Пред Bulgaria ON AIR Ставрев добави, че платформата показва в реално време дали превозните средства се движат по разписание и с колко минути закъсняват или избързват.

"В нея има информация и за свободните места в буферните паркинги, зоните за платено паркиране, трафика, качеството на въздуха и авариите на "Топлофикация", заяви общинският съветник.

По думите на Ставрев идеята е различна информация, необходима на столичани, да бъде събрана на едно място.

Сайтът използва отворени данни на Центъра за градска мобилност, а за първите около 24 часа след старта му платформата е посетена от близо 10 000 души.

Данни за аварии

Сред информацията, която все още липсва, са данните за аварии на електрозахранването и на "Софийска вода". Ставрев е отправил апел към дружествата да предоставят тези данни публично.

Той планира да добави и информация за изхвърлянето на едрогабаритни и други отпадъци.

"Когато си напишете адреса, да ви каже примерно при мен в сряда мога да изхвърля това легло до сряда вечерта, а в четвъртък сутринта или до обяд се предполага, че по график ще дойдат и ще приберат това легло, което е едрогабаритно", каза в заключение Ставрев.

Гледайте видеото с целия разговор.