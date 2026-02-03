Заради липсата на специалисти: Над 120 столични яслени групи може да бъдат закрити

Над 120 яслени групи в столицата може да бъдат закрити поради липса на специалисти. 2232 деца може да останат без място в яслените групи.

Ако медицинските сестри в детските ясли в София, които в момента са на възраст над 70 години, напуснат системата, ще бъдат закрити 124 яслени групи.

Затова от общината готвят нормативни промени, за да се реши проблемът.

Частният пример е показателен

Мария Георгиева работи като медицинска сестра в детска градина от 22 години. Преди 3 години обаче я местят от яслата в кабинета, защото закриват групата, в която работи.

Причината е недостиг на необходимия брой медицински специалисти, които трябва да работят при най-малките.

"Определено има голям недостиг. Ние бяхме 3 ясли, впоследствие, поради липса на кадри, се закриха и останахме само с една ясла, от която в момента работи само една медицинска сестра", споделя Георгиева.

Ако няма кадри, няма и групи с деца

Според системата, за да има яслена група, трябва да се осигури медицинска сестра, лекарски асистент, акушерка или фелдшер. Ако кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца.

"Остана изискването да има поне един медицински специалист, което всъщност се явява институционалният капан, тъй като медицински специалисти няма. В работоспособна възраст, също няма. В момента в детската градина функционира с една медицинска сестра и една учителка. Поради простата причина, че медицински специалист не можахме да намерим", коментира директорът 48 ДГ "Братя Грим" Петя Йосифова.

Столичната община предлагане отпадане на изискването за яслените групи

За да се реши проблемът, от СО готвят промени - да отпадне изискването за наемане на медицински сестри в яслените групи.

"Около 600 медицински сестри работят в яслените групи. Повече от половината от тях са на възраст над 60 години. Възрастта за пенсия е 62 години и 4 месеца. В момента имаме 3 детски градини, които нямат нито една медицинска сестра, включително в кабинет, което е абсолютно нарушение и очакваме те да бъдат затворени", заяви новият зам.-кмет на София - Десислава Желязкова

От медицинска федерация "Подкрепа" възразяват срещу готвените промени. Опасяват се, че медицинските сестри ще останат без възможност за работа в яслите и също изготвят предложения.

"Недостигът в кабинетите е огромен, включително в училища, детски градини, самостоятелни детски ясли. Нито една от тях няма да бъде изправена пред тази ситуация", каза още Желязкова.

Предложенията предстои да бъдат изпратени до Министерството на образованието и науката, Сдружението на общините и Народното събрание.

Вижте повече в репортажа на Александра Иванова от Bulgaria ON AIR