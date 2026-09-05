Къде да отиде родителят? Училища и градини насрочват срещите в един и същи ден

Началото на септември отново поставя много родители пред познат проблем - родителските срещи в детски ясли, градини и училища се насрочват в едни и същи дни и часове.

За семействата с повече от едно дете, особено когато те посещават различни образователни институции, това често означава невъзможност и двамата родители да присъстват на всички срещи.

Въпреки проблема към момента няма единен график или нормативен механизъм на Министерството на образованието и науката, който да координира провеждането им на национално или общинско ниво, предаде БГНЕС.

Всяко училище и детска градина определя графика си

Според Закона за предучилищното и училищното образование образователните институции разполагат с широка автономия при организацията на вътрешния си график.

Така директорите сами определят датите и часовете на родителските срещи, които обикновено се провеждат непосредствено преди началото на учебната година.

На практика няма механизъм за синхронизиране дори между училища, ясли и детски градини, които се намират в един и същи район.

Това може да постави родителите пред избор дали да присъстват на срещата с новия класен ръководител на първокласника си или например на тази за по-малкото си дете в ясла или детска градина.

Проблемът е още по-осезаем в големите градове, където разстоянията и трафикът допълнително затрудняват придвижването между две срещи.

Защо първите родителски срещи са важни?

Срещите преди началото на учебната година обикновено са свързани с редица организационни въпроси.

В яслите и детските градини родителите получават информация за адаптацията на децата, дневния режим, изискванията за хигиена, необходимите лични вещи и медицинските документи.

Тогава могат да бъдат подписвани декларации, свързани с вътрешния ред, и да се избират представители на родителите.

В училищата първите срещи са особено важни за новосформираните паралелки в първи, пети и осми клас.

На тях родителите се запознават с учебния план, избираемите предмети, организацията на учебния процес, ваканциите и неучебните дни, както и с правилата за достъп до училището.

Родители в София вече негодуват

Проблемът предизвиква недоволство и в социалните мрежи.

Родители от столичния район "Красно село" сигнализират, че ръководства на детски градини и основни училища са насрочили първите си родителски срещи на една и съща дата - 9 септември.

Така семейства с деца в две различни институции се оказват в ситуация, в която трябва да изберат на коя среща да присъстват или да търсят помощ от друг близък.

Възможно решение - координация между институциите

Един от възможните подходи е създаването на препоръчителни графици на местно ниво.

Така училищата, яслите и детските градини в един район биха могли предварително да разпределят родителските срещи в различни дни.

Подобна координация би намалила случаите, в които родителите трябва да избират между срещите на собствените си деца, и би улеснила комуникацията между семействата и образователните институции.

Докато подобна практика не бъде въведена по-масово, началото на учебната година ще продължава да носи един и същ логистичен проблем за много семейства с повече от едно дете.