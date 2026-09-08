Анализатори: Борисов е под натиск, ГЕРБ трябва да вземе важно решение

От партия ГЕРБ все още умуват дали да издигнат президентска двойка за изборите на 25 октомври, а ходът на Борисов, какъвто и да е той, ще покаже до каква степен лидерът може да контролира собствената си партия.

“Знаем, че каквото каже Борисов - това става, сега ще разберем дали ще се получи така. Има сериозен натиск върху Борисов да бъде излъчен такъв кандидат. Както и той каза - никой не иска да участва в свирен мач", на мнение е комуникационният експерт Наталия Димитрова.

В предаването “България сутрин” тя добави, че ГЕРБ все още “държи под крилото си” сериозен избирателен корпус. Димитрова добави, че по-голяма част от електората на ГЕРБ са хора, които гледат към Европа.

“Това ще бъде и обемът, който е необходим на двойката Гюров-Кандев като подкрепа, за да се явят на балотаж. Ако ГЕРБ има около 350-400 хиляди, демократичните партии всички заедно имат около тази цифра също, така излиза цифрата за балотажа", добави анализаторът и напомни, че днес трябва да стане ясно и дали “Възраждане” ще издигнат свой кандидат за президент.

ГЕРБ е в трудна позиция

Пред Bulgaria ON AIR политическият анализатор доц. Светослав Живков добави, че като опозиция ГЕРБ трудно може да се окаже печеливша. Според историка е хубаво, че все пак във формацията има диалог и дискусии по темата.

“Дълги години беше лидерска партия, но е най-неподходящото време дискусиите да се случват именно сега във вече фактически стартирала предизборна кампания. Важно е дали ГЕРБ ще издигнат кандидат, те са сериозна политическа сила, не само за партията, за изхода на изборите. Ако ГЕРБ не издигнат кандидат, вероятността Йотова да спечели първи тур или да вземе огромна преднина - е съществен момент", коментира Живков.

Според политическия анализатор “Възраждане” ще излъчи свой кандидат за президент.

Според Димитрова, дори ГЕРБ да не участва активно с кандидат, ще изпрати послание към избирателите кого да подкрепят.

Според доц. Живков Йотова е направила успешен ход с избора си на кандидат за вицепрезидент в лицето на Кирил Вълчев.

"Тази двойка би привлякла допълнителен брой избиратели. Инициативните комитети известна важност, обикновено се вкарват авторитетни. Предполагам по-голямата част няма да бъдат партийно обвързани", заяви доц. Живков.

Каква кампания да очакваме

"Нека да видим кои наистина ще бъдат кандидатите. Възможно е някой от третите и четвъртите кандидати да влязат в ролята на г-н Бонев от изборите през 2001 г.", анализира още доц. Живков.

Комуникационният експерт посочи, че социалните мрежи през последните години са влезли в политическия живот "доста рязко".

"И екипите на двете основни двойки са добре подготвени за това каква кампания ще търсят в социалните медии", добави Димитрова.

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