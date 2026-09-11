Александър Вучич подава оставка на 25 или 26 септември

Александър Вучич каза, че ще подаде оставка като президент на Сърбия веднага след връщането си от Ню Йорк. Предполага се, че това ще се случи на 25 или 26 септември.

“Ще подам оставка веднага след завръщането си от Ню Йорк... Това е“, каза Вучич в отговор на въпрос на телевизия N1 на пресконференция.

Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата “Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер, предава БГНЕС.

На въпрос в какво качество се изявява и дали представеното не е предизборна програма, съдържаща множество обещания от правителството в оставка, Вучич отговори, че не става дума за обещания, тъй като вече е обявил увеличението на заплатите и пенсиите.

“Тук няма никакви обещания. Това е нещо, което започва още утре. Аз вече го обявих. Уведомих Агенцията за борба с корупцията. По силата на тези глупави закони съм длъжен в седемдневен срок от насрочването на изборите да декларирам всички свои дейности като президент на републиката. Уведомил съм ги и за тази пресконференция, дори за военно учение, което планирахме преди шест-седем месеца“, каза още Вучич.

На пресконференцията Вучич обяви увеличение на заплатите и пенсиите от 1 декември, както и изплащане на допълнителни средства и помощи на гражданите.

Преди два дни по предложение на сръбското правителство президентът разпусна Народната скупщина (парламента) и насрочи избори за 25 октомври.