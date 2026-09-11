Размяна на удари: Украйна порази рафинерия в Саратов, Русия атакува Киев

Украйна и Русия си размениха удари в рамките на поредна нощ на ескалация, като украинските сили атакуваха петролна рафинерия в Саратов, а руски войски нанесоха удари по бензиностанции в Киев.

Украинските сили нанесоха удар по петролната рафинерия в Саратов в Русия през нощта на 11 септември, съобщи "Украинформ".

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи това във Facebook .

Има пожари в обекта, а размерът на щетите се оценява.

Саратовската нефтопреработвателна рафинерия има капацитет за преработка от около 7 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и други нефтопродукти.

Съоръжението участва в снабдяването на руските въоръжени сили с гориво и смазочни материали.

Операциите, насочени към ключови военно-промишлени обекти на противника, продължават.

Както се съобщава, руската компания Ozon потвърди, че дронове са атакували логистичния ѝ център в град Саратов през нощта на 11 септември. Съобщава се и за пожар в нефтопреработвателната фабрика в Саратов.

Руските сили от своя страна атакуваха две бензиностации в Киев.

Двама души от ранените при днешната руска атака срещу бензиностанции в Киев, починаха в болница.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи това в Telegram.

„Вече има двама убити при сутрешната атака срещу бензиностанции в Киев. Друг човек по-рано почина в болница“, каза кметът.

Според него осем души са ранени при сутрешното нападение срещу бензиностанции в столицата. Шестима в момента се лекуват в медицинските заведения на Киев.

На 11 септември руските сили атакуваха две бензиностанции в Киев – едната на левия бряг, а другата на десния бряг на река Днепър.

Първоначално се съобщаваше за петима ранени, включително спасител. По-късно Кличко съобщи, че шестима души са ранени и един е загинал.