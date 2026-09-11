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Затвориха сладкарски цех за тулумби край Нови Искър заради незадоволителна хигиена

Незабавно е спряна дейността на обекта до отстраняване на установените несъответствия

11.09.2026 | 16:23 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) преустанови дейността на сладкарски цех в с. Кътина, община Нови Искър, след сигнал за нерегламентирано производство, съобщиха от Агенцията.

Екип на Областната дирекция по безопасност на храните – София-град извърши проверка на място в обекта, в който се произвеждат тулумби. Инспекторите установиха незадоволителни хигиенни условия, проверяват се и някои обстоятелства, свързани с регистрацията на обекта.

Незабавно е спряна дейността на обекта до отстраняване на установените несъответствия. На оператора са издадени предписание за предприемане на необходимите коригиращи действия и акт за установяване на административно нарушение.

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БАБХ продължава да извършва проверки по постъпили сигнали и при установяване на нарушения предприема необходимите мерки, за да не допуска производство и предлагане на храни в условия, които не отговарят на изискванията за безопасност.

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Тагове:

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