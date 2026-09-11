Йотова за празника на НСО: 147 години синоним на дълг и достойнство (СНИМКИ)

БГНЕС 1 / 5 / 5

Държавният глава Илияна Йотова поздрави служителите на Националната служба за охрана (НСО) по повод празника им.

“За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг, на достойнство, на чест и на морал, а зад работата на служителите ѝ на терен се крие изключителен професионализъм и лоялност”, каза Йотова в приветствието си,

Събитието започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В приветствието си на церемонията Йотова отбеляза, че дейността на НСО е един от важните елементи на българската държавност и служителите винаги могат да разчитат на подкрепата на президентската институция.

По думите на държавния глава е неприемливо структурата да бъде обект на политически интриги, забъркани от недобросъвестни хора, които нямат други аргументи, с които да бранят собствените си позиции.

“Вие винаги сте били над тази политическа конюнктура, която може да е силна на момента, но е слаба, защото когато си отива, вече никой не помни за нея“, каза още президентът.

Йотова отбеляза, че е чест държавните глави, които ръководят чуждестранни делегации, изказват признателност за дейността на НСО при визити у нас. „Националната служба за охрана може да даде сериозен пример за професионализъм на своите колеги в много страни“.

Президентът приветства възможностите за подготовка и обучение на служителите и контактите с партньорски служби, които службата реализира. Йотова отбеляза и професионализма на администрация на НСО, което позволява на екипите да работят като добре смазан часовников механизъм.