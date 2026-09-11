BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 87

Йотова за празника на НСО: 147 години синоним на дълг и достойнство (СНИМКИ)

Зад работата на служителите се крие чест, морал и лоялност, каза президентът

11.09.2026 | 17:22 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

БГНЕС

БГНЕС

1 / 5

Държавният глава Илияна Йотова поздрави служителите на Националната служба за охрана (НСО) по повод празника им.

“За 147 години Националната служба за охрана се утвърди като синоним на дълг, на достойнство, на чест и на морал, а зад работата на служителите ѝ на терен се крие изключителен професионализъм и лоялност”, каза Йотова в приветствието си,

Събитието започна с тържествен водосвет, отслужен от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В приветствието си на церемонията Йотова отбеляза, че дейността на НСО е един от важните елементи на българската държавност и служителите винаги могат да разчитат на подкрепата на президентската институция.

По думите на държавния глава е неприемливо структурата да бъде обект на политически интриги, забъркани от недобросъвестни хора, които нямат други аргументи, с които да бранят собствените си позиции. 

Свързани статии

“Вие винаги сте били над тази политическа конюнктура, която може да е силна на момента, но е слаба, защото когато си отива, вече никой не помни за нея“, каза още президентът.

Йотова отбеляза, че е чест държавните глави, които ръководят чуждестранни делегации, изказват признателност за дейността на НСО при визити у нас. „Националната служба за охрана може да даде сериозен пример за професионализъм на своите колеги в много страни“.

Президентът приветства възможностите за подготовка и обучение на служителите и контактите с партньорски служби, които службата реализира. Йотова отбеляза и професионализма на администрация на НСО, което позволява на екипите да работят като добре смазан часовников механизъм.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

НСО празник Илияна Йотова лоялност морал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem