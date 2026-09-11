Черно море и Локомотив София завършиха наравно 2:2

Черно море и Локомотив София завършиха 2:2 в откриващия мач на деветия кръг на Първа лига. Домакините поведоха с 2:0 през първата част, но допуснаха изравняване през второто полувреме. През цялата втора част Локомотив София игра с 10 души, след като Божидар Кацаров бе изгонен за груба проява срещу вратаря на домакините. След този мач Черно море е с 5 точки, докато Локомотив София е с 4 точки и все още няма победа от началото на първенството. Двата тима заемат 12-ото и 13-ото място в класирането.

Преди началото на срещата с едноминутно мълчание бе почетена паметта на клубната легенда на Черно море Абил Билялов, който почина на 85-годишна възраст в края на август.

Още във четвъртата минута играчите на Черно море имаха претенции за дузпа за нарушение на Калоян Костов срещу Георги Лазаров в наказателното поле на столичния тим, но нарушение не беше отсъдено.

В шестата минута домакините откриха резултата. Георги Лазаров намери пред наказателното поле на гостите Селсо Сидни, който премина между двама футболисти на Локомотив София, навлезе в наказателното поле и с хубав удар вкара за 1:0.

В 19-ата минута в рамките на около 30 секунди и двата отбора пропуснаха чисти положения. Първо Идрис Бунаас намери на границата на наказателното поле Давид Телеш, който навлезе в пеналта и стреля, но вратарят Мартин Величков успя да избие топката. При последвалата контраатака на Локомотив Спас Делев получи топката отляво в наказателното поле на домакините и стреля по диагонал, но топката премина на сантиметри встрани от вратата.

В 36-ата минута Черно море удвои преднината си. Мохамед Аши центрира от корнер отляво на вратата на гостите, а Идрис Бунаас непокрит засече с глава топката на втора греда и вкара втори гол за „моряците“.

Веднага след подновяването на играта Спас Делев стреля от добра позиция отляво, но топката премина встрани от вратата на домакините. В 41-ата минута играчите и публиката на Черно море имаха претенции, че вратарят на столичния тим Мартин Величков е играл с ръце извън наказателното поле, но според съдията нарушение нямаше. В 43-ата минута Георги Минчев засече с глава топката след центрира не отляво, но ударът му мина над вратата. В продължението на първата част Локомотив София остана с 10 души на терена, след като Божидар Кацаров получи директен червен картон за нарушение срещу вратаря на домакините. Картонът му бе показан след проверка на ситуацията в ВАР, съобщи БТА.

В 53-ата минута гостите нанесоха първия си точен удар в срещата. След центриране отдясно Димитър Костадинов засече с глава топката на втора греда, но тя попадна в ръцете на вратаря Кристиан Томов. В 62-ата минута Георги Лазаров бе изведен зад защитата на Локомотив София, напредна и стреля, но вратарят Мартин Величков спаси.

В 64-ата минута гостите намалиха пасива си. След центриране на Спас Делев от корнер Анте Аралица засече неспасяемо топката с глава във вратата на Черно море и намали резултата – 1:2. В 67-ата минута Давид Телеш стреля от около 20 метра, но топката премина встрани от вратата на столичани. В 75-ата минута Лучиано Скуадроне засече с глава топката след центриране от корнер, но тя премина над вратата. В 77-ата минута Локомотив София изравни резултата. Красимир Станоев центрира отляво, топката достигна до Димитър Костадинов, който от няколко метра изравни резултата. В 80-ата минута гол за Черно море на Хорхе Падиля не бе зачетен заради засада. В 84-ата минута Димитър Костадинов от чиста позиция пропусна да донесе трите точки за столичния тим.

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