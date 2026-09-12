Новолунието в Дева прави животът по-хубав за 5 зодии

Днес, 11-и септември, петък, има новолуние в Дева. Това събитие маркира период на ново начало, което е фокусирано върху организацията, практичната грижа за себе си и навиците, които възстановяват доброто ни състояние. Част от зодиите трябва да са много развълнувани за новолунието. Те преминаха през трудности напоследък, но сега това е зад тях. Съдбата се обръща, започват отначало и ще имат повече късмет. Ето кои са те, според "AOL".

Дева

Естествено, че попадат в списъка. Все пак, новолунието е именно в техния знак. Преминаха през трудности и трансформации в последно време, излизат променени в края на своя сезон, който приключва след около 11-12 дни. Девите да очакват нови, свежи възможности, които наистина им допадат и отговарят на тяхната същност. Това става в следващите няколко дни.

Везни

Тези въздушни зодии ще спечелят от новолунието по интересен начин. Меркурий пък влиза в техния знак и предстоят хубави неща за Везните. Получават яснота в живота си. Най-накрая разбират всичко това, което трябва да знаят. Те ще получат нужната информация и това ще ги улесни.

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