Везиева: Трябва да видим цялостната визия за политиката за доходи

Бързите кредити, бързите пари и много бавната държава. "Прогресивна България" иска промяна - да изсветли сектора, да удари схемите, да изгони "мутрите"

"Този проект на закон беше качен за публично обсъждане още декември миналата година. Това, че до момента никой не го беше придвижил, е проблем на предишните ръководства. Ние влизаме в наказателна процедура, ако не транспонираме въпросната директива, така че "Прогресивна България" няма време да отлага повече тази мярка", коментира бившият министър на икономиката Даниела Везиева в предаването "Денят ON AIR".

Според Везиева кредите няма да се оскъпят.

"Трябва да запазим потребителите, тяхното ползване на тази услуга, от друга страна не трябва да съсипваме бизнеса. Надявам се да се намери този баланс", подчерта гостът на Bulgaria ON AIR.

Везиева е на мнение, че ако прекалено рестриктираме сектора, той ще изчезне като сегмент.

По думите ѝ има много хора, които теглят такива кредити, за да играят хазарт, като тя отбеляза, че мерките в новия проект касаят точно тази група.

"Законът дава заявка да се работи с балансиран подход към уязвимите групи, насочени към хазарт, или към тези, които не работят", посочи Везиева.

Бившият министър на икономиката коментира и новия механизъм за минимална работна заплата.

Според нея автоматичното увеличаване на доходите, без това да е обвързано с производителността на труда, не води до позитивен аспект за икономическия статус на страната.

Тя поясни, че доходите ще растат, ако расте икономиката, добавената стойност и производителността на труда.

"Много е важно да видим цялостната визия за политиката за доходи", подчерта Везиева.