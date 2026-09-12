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„Продължаваме промяната“ реши: Подкрепя Гюров и Кандев за президентския вот

Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България, заявиха от ПП

12.09.2026 | 14:22 ч. Обновена: 12.09.2026 | 14:23 ч. 30
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от партията.

„Продължаваме промяната“ призовава своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да упражнят правото си на глас и да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на 25 октомври.

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Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, посочват още от политическата сила.

 

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