„Продължаваме промяната“ реши: Подкрепя Гюров и Кандев за президентския вот

Националният съвет на „Продължаваме промяната“ единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от партията.

„Продължаваме промяната“ призовава своите членове и симпатизанти, както и всички свободни български граждани да упражнят правото си на глас и да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на 25 октомври.

Президентските избори са избор за посоката, в която ще се развива България. С подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев „Продължаваме промяната“ заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България, посочват още от политическата сила.