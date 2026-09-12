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Костадинов поиска Йотова да се оттегли от президентството и от изборите

Лидерът на „Възраждане“ посочва помилването на „българския Ескобар“ като причина

12.09.2026 | 14:50 ч. 30
Снимка: фейсбук

Снимка: фейсбук

След изнесената информация за помилвания от Илияна Йотова наркопласьор, решението за и.д. президентката е само едно - оставка и оттегляне от президентските избори, написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във фейсбук.

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"Ако тази жена има чест и достойнство, трябва да стори точно това, а след това да бъде разследвана от полицията и прокуратурата. Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Радев институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия. Естествено, Йотова няма да се оттегли, което ще превърне кампанията в поредния сблъсък между нас, обикновените нормални българи, и мафиотизираните управляващи олигарси", написа Костадинов.

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Тагове:

Костадин Костадинов Илияна Йотова помилване
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