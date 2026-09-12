Александър Томов: Ще бъдем президент и вицепрезидент, които работят с управляващите и опозицията

Ние ще бъдем президент и вицепрезидент, които работят с управляващите и опозицията, каза пред медиите Александър Томов, лидер на партия "Българска Социалдемокрация - Евролевица", който заедно със Сергей Инджов ще участва на предстоящите избори при представяне на предизборната си платформа.

Той определи програмата си за България като много амбициозна, като целта ѝ е да вдигне икономиката чрез система от инвестиции и да вдигне темповете на растеж. По думите му 20 години след членството ни в ЕС България е последна по всички показатели в Европа.

Ние подкрепяме "Прогресивна България" за битката ѝ с корупцията, но не приемаме това, което става по повод инфлацията и инвестициите, каза още Томов. Той заяви, че трябва промяна в данъчната система и преминаване към прогресивен данък, защото в момента има 2 милиона тежко бедни хора, от които 380 хиляди деца.

Александър Томов представи кандидата си за вицепрезидент, който определи като носител на модерността в програмата им и ай ти специалист – Сергей Инджов.

От новите лица в политиката съм, каза Инджов и отбеляза, че в политиката трябва да се вкарат нови неща, които идват от реалния живот и бизнеса.

Иновациите са акцентът, в който ще се опираме, добави той и посочи, че в президентството ще надграждат, а няма да разграждат това, което е направено преди тях. По думите му президентската власт трябва да е силна.

На 22 септември ще представим Национален експертен съвет в подкрепа на нашата програма с водещи професори, бизнесмени, учители и артисти, обясни в заключение Томов. Той призова кандидатите за президентските избори да не бягат от дебати и да не се крият.

(БТА)