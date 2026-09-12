Путин одобри пускането на първите 5G мрежи в Русия

Руските мобилни оператори стартираха първите си търговски 5G мрежи в 16 големи града след години на регулаторни спорове и западни санкции, съобщи в петък Министерството на цифровото развитие, съобщенията и масовите комуникации.

Въвеждането на технологията, разпоредено от президента Владимир Путин, се осъществява на фона на редовни прекъсвания на мобилния интернет, които според властите са необходими за предотвратяване на ежедневните атаки с украински дронове на територията на страната, съобщава The Mosvow Times.

И четирите големи руски мобилни оператора пуснаха 5G услуги в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Обхватът в останалите големи градове варира в зависимост от оператора.

Министерството на цифровото развитие планира да разшири 5G покритието до още 50 града до края на тази година, като отбелязва, че 4G мрежите вече обхващат 90% от населената територия на Русия, а вътрешният трафик на мобилен интернет се е увеличил повече от три пъти за шест години.

Целта на старта в петък е да се осигури високоскоростен интернет достъп за 10 милиона души, заявиха официални лица.

В Русия внедряването на 5G се усложнява от факта, че военните и службите за сигурност запазват изключителен контрол върху честотния диапазон 3,4–3,8 GHz, който се използва за 5G в световен мащаб. Доставчиците на телекомуникационни услуги безуспешно се борят за достъп до този диапазон.

Вместо това на големите мобилни оператори е разрешено да използват честотния диапазон 4,63–4,99 GHz, което означава, че iPhone устройствата все още няма да могат да се свързват с 5G мрежи в Русия, тъй като работят на по-ниска честота.

От Министерството на цифровото развитие заявиха, че потребителите на Android ще получат достъп до 5G "в близко бъдеще“, като същевременно отбелязаха, че достъпът за собствениците на iPhone "зависи от решение на корпорацията Apple“.

Освен дългогодишния спор между мобилните оператори и руските служби за сигурност, внедряването на 5G беше възпрепятствано и от изтеглянето на телекомуникационните гиганти Nokia и Ericsson от Русия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.