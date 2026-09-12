Велков: В Междени са се обучавали руски граждани на тема “лична охрана”

Експертът по сигурността и кандидат за вицепрезидент Славчо Велков коментира пожарът, който тази нощ избухна в склада за боеприпаси на ЕМКО. Районът нашумя и след публикация в западната преса, че в село Междени са се обучавали руски военни. От компанията, която стопанисва центъра отрекоха.

“Разбира се, че ДАНС трябва да се заеме с проучването на взривовете, с установяване на причините и търсенето на извършителите”, каза пред Nova news Велков.

Той добавя, че не изключва възможността това да е злоумишлено действие.

Според Велков трябва да се засили контролът по издаване шенгенски визи не само за руски граждани, а и на всички онези, които кандидатстват за такива визи, тъй като шенгенската виза, издадена от България, дава възможност за безпрепятствено придвижване на територията на Шенген и на Европа.

Тренировъчният лагер

Относно тренировъчния център в габровското село Междени, Велков каза, че знае от шефа на центъра, че до 2019-2020 година там са обучавали руски граждани на тема “лична охрана“.

За президентските избори, Велков каза, че очакват подкрепа от всички “онеправдани българи“.

“Тези, които искат да чуят истината - те са няколко милиона“, допълни Велков.

Според него в членството на България в ЕС и НАТО няма съмнение, защото това са системи за колективна и политическа сигурност. “Съвсем друг обаче е въпросът, какво ще се случи с ЕС и НАТО в следващите години след очевидно различния подход към тези организации от американския президент Тръмп“, допълни Велков.