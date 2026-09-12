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Вятърът разпали нов пожар до оръжейните складове

На място има екипи на пожарната

12.09.2026 | 21:02 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Заради вятъра пожар е възникнал в  труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода в Горни Върпища.

На място са екипи на пожарната, съобщават от полицията в Габрово, цитирани от bTV.

От МВР добавят, че огънят е локализиран и няма опасност да стигне до селото.

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Една от вероятните причини за разпалването му е силният вятър, който се е извил в района.

Продължава и гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове.

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Тагове:

вятър пожар оръжейни складове Бучуковци
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