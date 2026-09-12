Вятърът разпали нов пожар до оръжейните складове

Заради вятъра пожар е възникнал в труднодостъпна гориста местност край село Бучуковци, в непосредствена близост до завода в Горни Върпища.
На място са екипи на пожарната, съобщават от полицията в Габрово, цитирани от bTV.
От МВР добавят, че огънят е локализиран и няма опасност да стигне до селото.
Една от вероятните причини за разпалването му е силният вятър, който се е извил в района.
Продължава и гасенето на малки локални огнища на територията на оръжейните складове.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.