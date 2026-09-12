МВР за трагедията в Сливен: Инцидентът е възникнал между две малолетни деца

Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на дете в сливенския квартал "Надежда", съобщават от полицията, цитирани от БНР.

В съобщението на ОДМВР-Сливен до медиите се казва следното:

"Въз основа на събраните гласни и технически факти, и доказателства, се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца”.

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За гарантиране на обществения ред в района на квартал "Надежда" има засилено полицейско присъствие, подсилено със сили от Зоналното жандармерийско управление в Бургас.

Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.