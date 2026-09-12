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Още едно емблематично езеро в САЩ е напът да смени името си

Законодател призова Тръмп да му даде ново название

12.09.2026 | 20:50 ч. 6
Reuters

Reuters

Политик от Пенсилвания призова президента Доналд Тръмп да преименува още едно от Големите езера, въпреки че то вече носи американско име.

Щатският представител Дейвид Малони е отправил искане към лидера на републиканците да промени името на езерото Ери на езеро Пенсилвания, съобщава Fox News.

Призивът на Малони идва седмици след като президентът обяви, че ще преименува езерото Онтарио на езеро Америка на фона на ескалиращата търговска война с Канада.

"Това е единственото от Големите езера, което принадлежи на Пенсилвания“, аргументира се Малони и добавя: "Съвременната икономика и идентичност на щата са все по-тясно свързани с любителите на лодки, рибарите, семействата и туристите, които идват, за да му се насладят".

Той изтъкна, че Охайо разполага с "обширна брегова ивица“, а Ню Йорк "вече има две от Големите езера“.

"Канада има още четири. Пенсилвания има едно. Нека го наречем езеро Пенсилвания!“, призовава Малони.

Пенсилвания обаче има съвсем малка брегова ивица към езерото Ери - едва 75 мили.

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Съседният щат Ню Йорк разполага с приблизително толкова, докато Охайо има 316 мили, обхващащи около две трети от северната му граница. Мичиган има най-малката част – 32,5 мили брегова ивица по протежение на езерото.
Канада притежава 50 процента от езерото, като нейната половина се намира по протежение на бреговата линия на Онтарио.

Искането на Малони идва, след като Тръмп преименува езерото Онтарио с изпълнителна заповед.

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Тагове:

САЩ езеро Доналд Тръмп преименуване Пенсилвания
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