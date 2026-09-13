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Младеж драсна на два пъти клечката на бащината къща

Полицията го задържа

13.09.2026 | 10:07 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Къща в село Лозен, община Любимец, е изгоряла след пожар снощи, съобщиха от полицията.

Към 20:00 часа е подаден сигнал за горяща стая е подаден на телефон 112. 

Огнеборците са загасили пламъците в стаята на къща, собственост на 57-годишен и жена му. Двамата липсвали от селото и в дома бил само 23-годишният им син. От пожара в стаята изгоряла покъщнина, предаде БГНЕС.

5 часа по-късно отново е получен сигнал за пожар в същата къща. Според огнеборците огънят е тръгнал от пода на втория етаж, вследствие на което къщата е изгоряла напълно. 23-годишният е задържан за изясняване съпричастността му към пожара.

 

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