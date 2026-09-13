Почина бивше гадже на крал Чарлз, имала шанс да стане кралица

Давина Шефийлд, една от бившите приятелки на крал Чарлз, за която някога се смяташе, че може да стане бъдеща кралица, е починала на 75-годишна възраст, съобщава “Hello!”.

Шефийлд е издъхнала на 2 септември след кратко боледуване, съобщиха тримата ѝ синове Том, Били и Хенри. Панихидата в нейна памет е насрочена за 2 ноември.

Давина и Чарлз са свързвани за първи път през 1976 г. Връзката им изглеждала сериозна и по онова време кралски наблюдатели дори я определяли като "сродната душа" на принца. Двамата често се появявали заедно на светски събития, а Чарлз я поканил като своя придружителка на сватба.

При друг случай Давина била забелязана да седи до покойната кралица Елизабет II и принц Филип по време на конно състезание. Тя пътувала с тогавашния принц на Уелс до Балморал, за да се срещне с неговото семейство, и спечелила одобрението на кралицата майка.

Романсът обаче приключил, след като бившият приятел на Давина – състезателят с моторни лодки Джеймс Биърд, публично разкрил подробности за предишната им връзка и общия им дом. По това време кралският протокол изисквал Чарлз да избере "безупречна" бъдеща съпруга.

Давина е внучка на първия лорд Макгоуън, бивш председател на химическия гигант Imperial Chemical Industries, и братовчедка на Саманта Камерън. Известна е и с благотворителната си дейност, като в края на Виетнамската война пътувала до страната, за да работи за кратко в сиропиталище.

След раздялата с Давина Чарлз е свързван с редица жени, сред които лейди Джейн Уелсли, лейди Аманда Нъчбул, Сабрина Гинес, лейди Сара Спенсър и лейди Даяна Спенсър.

Чарлз и Даяна се женят и имат двама синове – принцовете Уилям и Хари. Бракът им приключва с раздяла през 1992 г. и развод през 1996 г. Година по-късно Даяна загива при автомобилна катастрофа в Париж.

През 2005 г. Чарлз се жени за Камила. Двамата се познават от 70-те години, но в началото отношенията им не водят до брак. Камила се омъжва за Андрю Паркър Боулс, а по-късно връзката ѝ с Чарлз отново се задълбочава.

Чарлз и Камила сключват граждански брак на 9 април 2005 г. в Уиндзор.