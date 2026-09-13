"Алтернатива за Германия" увеличава прединанта си пред партита на Мерц

"Алтернатива за Германия"“ (АзГ) увеличи преднината си пред консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц в ново национално проучване на общественото мнение, предаде ДПА.

Опозиционната АзГ е добавила един процентен пункт и достига 29% в последното допитване на Инса (Insa), поръчано от таблоида "Билд", докато консерваторите на Мерц (Християндемократическия съюз ХДС и неговата баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз ХСС), остават на равнище от 20% подкрепа. Опозиционните Зелени също добавят един пункт и достигат 14%, изпреварвайки социалдемократите (ГСДП), младшия партньор в правителството, с 13%.

Допитването беше публикувано седмица след като АдГ спечели регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт, вземайки рекордните 43,8% от гласовете.

Освен това избори се провеждат днес в германската провинция Долна Саксония. Избирателните секции отвориха в 8 ч. и макар местните избори обичайно да не привличат голямо внимание, прожекторите са насочени към Долна Саксония след голямата победа на АзГ на 6 септември и преди изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания на 20 септември.

Крайнодясната партия постигна силни резултати на изток и става по-популярна на запад, но не е толкова силна в Долна Саксония и други западни провинции, колкото в тези на бившата Източна Германия.

На местните избори през 2021 г. в Долна Саксония АзГ постигна едва 4,6% на окръжно ниво. Провинциалната ѝ организация е под наблюдение от вътрешното разузнаване заради подозрения в крайнодясен екстремизъм. Партията оспорва това в съда.

Четирима кандидати на АдГ бяха отстранени от участие в изборите заради съмнения относно лоялността им към конституцията.

Около 6,3 млн. души от провинцията имат право да гласуват за кметове, областни управители и местни съвети. Година преди следващите провинциални избори този вот дава представа за настроенията в провинцията, управлявана от коалиция между социалдемократите (ГСДП) и Зелените.

Следващите федерални избори са насрочени за 2029 г.