Експерт преди 15 септември: Децата трябва да имат социално-емоционални умения

Подготовката на децата за училище трябва да започне в семейството преди първия учебен звънец. Училищната готовност не е само детето да може да брои, а да има социално-емоционални умения, както и да може да реагира спокойно в конфликтни ситуации.

За някои деца първият учебен ден може да бъде голям шок, особено ако досега родителите са поемали ежедневните им задачи, каза пред Bulgaria ON AIR експертът по ранно детско развитие Мила Томова-Прусийска.

"Познавам семейства, които все още им носят раниците, дори ги обличат, нищо че са вече на 6-7 годишна възраст, връзват им обувките, а те са напълно способни сами да правят тези неща", посочи Прусийска.

Експертът обърна внимание и на прекомерното използване на телефоните. Ако детето е свикнало да получава екран всеки път, когато му е скучно или е разстроено, концентрацията му в час може да бъде затруднена.

По думите ѝ при тръгване на ясла или детска градина плачът сутрин не означава задължително, че адаптацията не върви добре. Според нея по-сериозни сигнали са продължаващата тревожност и промени в съня, храненето или ходенето до тоалетна. В тези случаи родителите и учителите трябва да обсъдят спокойно ситуацията и да търсят начин да помогнат на детето.

Специалистът изтъкна, че децата трябва постепенно да поемат ежедневни отговорности – да се обличат сами, да оправят леглото си и да носят раницата си.

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