Съдия Десислава Атанасова се снима с Опра на концерта на Селин Дион

Конституционният съдия Десислава Атанасова е присъствала на концерт на световната музикална звезда Селин Дион в Париж. По време на събитието Атанасова се е снимала с телевизионната водеща и една от най-разпознаваемите публични личности в САЩ - Опра Уинфри, а впоследствие е публикувала кадъра в профилите си в социалните мрежи.

Публикацията от френската столица привлече внимание и заради появата ѝ на фона на продължаващите коментари около пътуванията на конституционния съдия и твърденията, че в определен момент тя е пътувала заедно с депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски.

Темата предизвика обществен и политически отзвук, като според част от коментарите евентуално съвместно пътуване между конституционен съдия и действащ политик би могло да постави въпроси за независимостта и безпристрастността на представител на една от най-важните институции в съдебната система.

Самата Десислава Атанасова обаче публично отрече твърденията, че е пътувала с Делян Пеевски с частен полет по маршрута София - Дубай през април 2024 г. В своя официална позиция тя посочи, че на посочените дати е пътувала с граждански полети по маршрута София - Истанбул - София и е пребивавала единствено на територията на Турция. По случая тя представи и документи, които според нея опровергават информацията за съвместно пътуване.