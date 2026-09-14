BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 76

Съдят мъж, ритал шатри, псувал и свалил гащите си пред НДК

Извършил хулигански действия по време на Панаира на книгата

14.09.2026 | 16:45 ч. Обновена: 14.09.2026 | 16:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура  привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на Панаира на книгата пред НДК, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 септември, обвиняемият Д.Х. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.Той е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си. 

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление.

С постановление на дежурен прокурор Д.Х. е бил задържан за срок до 72 часа, а днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem