Съдят мъж, ритал шатри, псувал и свалил гащите си пред НДК

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишен мъж, извършил хулигански действия по време на Панаира на книгата пред НДК, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 септември, обвиняемият Д.Х. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.Той е ритал кошчета за боклук, удрял е с ръце и крака шатри от книжно изложение, псувал е преминаващи граждани, след което демонстративно е събул панталоните и бельото си.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемият е осъждан за идентично престъпление.

С постановление на дежурен прокурор Д.Х. е бил задържан за срок до 72 часа, а днес наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража".