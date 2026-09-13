Кичка Бодурова е катастрофирала сериозно на пътя между Бургас и Варна

Голямата българска бургаска изпълнителка Кичка Бодурова се размина на косъм при тежка катастрофа, станала днес на пътя между Бургас и Варна. За инцидента разказа самата тя в профила си във Facebook.

Ето какво пише Бодурова:

Днес с моята приятелка Мариана преживяхме… катастрофа . Лошото време, пътя Варна-Бургас въртяхме се жестоко първо наляво , после надясно в дъжда и после в дълбока канафка със задните гуми във въздуха. Това се случи защото искаме да избегнем удар с друг автомобил. Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели- млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип (почти танк)- не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце!

Моля ви пишете ми, момчета ако стигне този пост до вас. И на всички които се притекоха на помощ ! Ние сме живи… другото ще се оправи! Утре на Марианка, която шофираше и предстои операция. Аз се отървах като чели по леко. С дясната ръка ще бъдем на "Вие" за известно време. Само преди дни се върнахме от Истанбул, където се възхищавах на инфраструктурата им- от една магистрала на друга, тунел под водата, светещ като коледна елха и др. огромни тунели и си мислех с тъга, че няма да доживея да видя нов път Варна- Бургас с тунели и магистрала . Толкова тъжно ми стана и … ето че се случи случка! Благодаря ти, Боже!

А на всички вас- хубава нова седмица! И … карайте внимателно в дъжда!