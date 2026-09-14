Мей Мъск: Илон е прекрасен баща, не разбирам защо го наричат “нацист“

Мей Мъск, майката на най-богатия човек в света, излиза от домашния си офис, облечена в розов костюм с панталон и с червило в същия нюанс, и ме поздравява екипа на The Telegraph с ръкостискане. Сребристобялата ѝ къса прическа е с прецизни, а остри линии.

"Значи сте от британско списание?“, пита Мъск, вторачвайки се в мен с ледено синьо-сив поглед. "От вестник“, прави уточнение екипът.

"О, познавам The Telegraph! Това е единственият [британски] вестник, който пише хубави неща за Илон", казва майката и с това ледът е разчупен.

Докато се изкачвах с асансьора към апартамента ѝ в Ню Йорк, се притеснявах как да повдигна въпроса за "слона в стаята“ – най-големия ѝ син, който няма нужда от представяне.

Напълно възможно е Илон Мъск да е наследил прословутата си неуморна работна етика от своята майка. Самата Мъск е успешна жена с множество професионални роли: диетолог, модел, а напоследък – автор и инфлуенсър. Работила е с марки като Dior и Dolce & Gabbana, греела е на корици на списания и билбордове, а се е появявала и във видеоклип на Бионсе.

На 74-годишна възраст тя стана най-възрастната жена, появила се на корицата на специалното издание за бански костюми на Sports Illustrated – титла, която за съжаление ѝ бе отнета през 2023 г. от 81-годишната Марта Стюарт.

Днес Мей е на 78 години и току-що се е върнала от бизнес пътуване до Шанхай. Предстоят ѝ две седмици медийни изяви в САЩ във връзка с новата ѝ книга – мемоари за забележителната ѝ "втора кариера“ като супермодел на възраст над 70 години, озаглавена "Timeless: The Art of Reinvention and Resilience at Any Age" ("Вечна: Изкуството да се преоткриеш и да бъдеш устойчив на всяка възраст“).

Ако има човек в света, който изглежда прекарва повече време в X, социалната мрежа на Илон, от самия него, това е майка му. Тя споделя, че прекарва над четири часа дневно онлайн. Напоследък тя се радва на голяма популярност в Китай, където предишната ѝ книга от 2019 г. – "A Woman Makes a Plan" ("Жената с план“), се превърна в бестселър, а хората проявяват силен интерес към това как е отгледала толкова успешни деца с предприемачески дух.

В сянката на Илон

Освен Илон, нейни деца са Кимбал (53 г.) – бизнесмен и ресторантьор, член на борда на директорите на Tesla и SpaceX, и Тоска (52 г.) – филмов продуцент и собственик на стрийминг компанията Passionflix. "Наистина смятам, че името на Илон много помага [за продажбите на книгата]“, признава тя.

И ето го пак Илон. Седим на белия, извит диван на Мъск, а пред нас се разкрива зашеметяваща гледка към силуета на Ню Йорк. Зад нея е окачен портрет в рамка - снимка, направена от легендарната фотографка Ани Лейбовиц през 2023 г., на която са заснети майка и син. Въпреки собствените си постижения, да не говорим за другите ѝ деца, тя не се смущава от това, че днес е известна най-вече като "майката на Илон“. (Кимбал и Тоска са "напълно доволни“ от това, че остават по-малко под светлините на прожекторите. "Те нямат нужда от тази слава“, казва Мъск.)

През последните години Илон става все по-богат и влиятелен, но и предизвиква все по-остри и противоречиви реакции. Той все по-често изразява политическите си възгледи открито - наскоро в подкрепа на "Алтернатива за Германия“ (AfD), популистка крайнодясна партия в Германия, както и на британския крайнодесен агитатор Томи Робинсън.

Това тревожи майка му, както би разтревожило всяка майка, тъй като критиките към сина ѝ стават все по-ожесточени. Мей Мъск попита Grok (чатбота с изкуствен интелект на самия Илон) каква част от медийното отразяване на него и компаниите му е негативна, и получи отговор: 80%. Това ѝ се отразява "наистина тежко“, макар в книгата си тя да загатва, че по някои теми политическите им възгледи се разминават. "Когато виждаш как се отнасят така с човек, когото обичаш, е ужасно мъчително - дори и политическите ви възгледи да са различни“, пише тя.

Обвинението, което я засяга най-силно, е, че синът ѝ е "расист“ или "нацист“, споделя тя сега. "Ужасно е. Просто е нечестно, а освен това той получава заплахи за убийство. Това е кошмарно. Не искаш такова нещо за децата си".

В резултат на това, макар семейството да е сплотено, събиранията им вече трябва да се провеждат далеч от общественото внимание. "Мястото трябва да е уединено“, казва тя. "Илон не може да отиде никъде", добавя разтревожената майка.

За съжаление, няма общ чат на семейство Мъск, но те поддържат редовна връзка. Тоска и Кимбал са по-редовни в това отношение.

"Илон е наистина зает в момента - е, той винаги е зает, така че не му пращам съобщения от типа: "Как се чувстваш, скъпи?“, казва Мъск. "Дори когато му гостувам, присъствам на срещите му. Той провежда по една на всеки час. Говоря за почивните дни. А към 23:00 ч. вече съм уморена", споделя Мей за ежедневието на сина си.

Наскоро цялото семейство се събра за 55-ия рожден ден на Илон през юни – "приятели, както и деца и внуци“, на място, което не се разкрива. "Знаете ли, беше просто прекрасно. Можеш да се отпуснеш, [защото] никой не знае, че сме там".

Баба на 18 внуци

Мъск е майка на три деца и, да, баба на... колко точно? Това е поредната тема около Илон, предизвикваща полемики напоследък: той е убеден привърженик на раждаемостта и според някои информации се стреми да има "легион“ от деца чрез сурогатни майки.

По този въпрос Мъск твърдо се придържа към официалната версия. "Осемнайсет [внуци]“, споделя гордо Мъск.

Най-големият е на 22 години, а най-малкият - на една. Кимбал има три деца, а Тоска - две. Илон има 14 потвърдени деца: шест от първата си съпруга Джъстин Уилсън (включително първородния син, който за съжаление почина малко след раждането); три от певицата Граймс; четири от Шивон Зилис, ръководител в компанията му Neuralink; и едно от консервативната инфлуенсърка Ашли Сейнт Клеър, която впоследствие става критик на Мъск. В личен план "той е много добър баща“, споделя Мъск.

Майката добавя, че синът ѝ работи много, но и служителите му го обичат.

А дали се е случвало Илон да дойде при нея с идея, която тя е сметнала за прекалено дръзка или нереалистична? "Да, всяка идея“, отговаря Мъск с безизразено лице.

Мисия Марс

"Всяка. Една. Идея". Но веднага добавя: "Всичко, което той казва, звучи невероятно, докато не се случи“. Често я питат дали би отишла на Марс, тъй като целта на Илон е да създаде там самодостатъчна колония. Отговорът ѝ е категорично "не“. "На 78 години съм, така че тогава ще бъда на 90. Аз съм последният човек, когото биха искали на Марс".

Накратко, Мъск е най-големият почитател и най-яростният защитник на сина си. Тя не се свени да влезе в битка за него в X (дори използвайки бот-акаунти с шепа последователи). "Ядосвам се и ги попилявам. Вие нямаше ли да направите същото?", пита Мей.