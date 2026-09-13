Протест в с. Обединение, където за три години станаха 30 катастрофи

Жители на великотърновското село Обединение излязоха на протест на опасно кръстовище в населеното място.

За последните три години в участъка са станали 30 катастрофи с две жертви и 47 пострадали. Местните хора настояват за спешни мерки от институциите.

От АПИ съобщиха, че вече е стартирала процедура за преустройството на отсечката в кръгово кръстовище.

Една катастрофа променя съдби за секунди

Преди три години майката на Катя Генчева е сред тежко пострадалите при поредния инцидент на това място. След сблъсъка жената остава с частична инвалидност.

"Връщайки се от пазар, те намаляват на кръстовището, за да се огледат и да преминат. В същия момент млада жена, пътуваща с майка си от Свети Влас към Плевен, не знам дали не видя знаците, но ги блъсна тук. Майка ми пострада най-тежко – беше с два счупени шийни прешлена, счупен кръст, девет ребра, пробит бял дроб и натрошен крак. Сега не може да се справя сама, ходи единствено до тоалетната", разказа тя пред Bulgaria ON AIR.

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През последните години на кръстовището е регистриран изключително висок пътен травматизъм. Последната катастрофа с жертва е от 2 септември, като основните причини за произшествията са превишената скорост и неспазването на правилата за движение.

"От 2023 година досега са станали 30 ПТП-та с 37 тежко пострадали, 10 по-леко ранени и два смъртни случая. През годините общият брой на загиналите е девет. Не се спазват никакви ограничения и правила, а знакът "Стоп" почти не се зачита. Взехме решение да се събираме тук всяка неделя, докато ремонтът не започне реално", обяви организаторът на протеста Снежана Йорданова.

По време на протеста беше отслужена панихида в памет на загиналите и водосвет за здраве.

"Отслужихме панихида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля и да ни пази отсега до края на дните ни", призова свещеникът в село Обединение отец Георги Лазаров.

От Агенция "Пътна инфраструктура" заявиха, че вече има избрани изпълнители за изготвяне на комплексен доклад и за последващите строително-ремонтни дейности.

"От 2012 година насам нищо не се случва. Само си водим кореспонденция с АПИ. Полицията също пише в докладите си, че мястото е опасно, и изпраща предложения", коментира кметът на Обединение Христо Ганев.

От АПИ посочват, че след изготвянето на комплексния доклад и издаването на разрешително за строеж, фирмата-изпълнител ще започне изграждането на новото кръгово кръстовище. Срокът за изпълнение на проекта е 180 календарни дни.

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