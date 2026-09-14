Учениците следват тенденциите при избора на раница

Над 50 хиляди първокласници за пръв път ще прекрачат прага на училището. Без съмнение за учениците най-важният аксесоар е училищната раница като малките също следват тенденциите. Тази година раниците варират между 40 и 100 евро.

Поскъпнали са също учебните пособия, помагала, дрехи. Очаквано подготовката за училище става по-скъпа.

"Най-малките винаги се съобразяват с тенденциите - филмчета, герои. Момчетата предпочитат футболни герои, момичетата търсят с принцеси. Винаги ново и актуално, за което между тях си общуват и знаят какво да намерят", каза собственикът на борса за учебни пособия Станислава Георгиева в "България сутрин".

Цената на училищната раница

Продължава да има предложения на ранички с колелца. В някои училища раниците остават там.



Георгива посочи, че раниците са основен финансов ангажимент в подготовката за първия учебен ден. Може да бъде от 40 до 100 евро, в зависимост от претенциите на родителите и децата. По-големите ученици носят по-малко учебници и цените са различни", добави тя.

Няма съществена промяна в цената при ученическите помагала.

Пособия в резерв

Пред Bulgaria ON AIR Георгиева показа в студиото ни глитерни маркери, които струват около 10 евро. По думите ѝ моливи от 12 цвята с прилично качество струват около 1,50 евро.

Според нея родителите се стремят максимално да спазят списъка и да закупят всичко необходимо. Купуват и различни цветни химикалки.

За малките ученици се купуват пособия дори в резерв, докато при по-големите деца се изчаква да се види какво точно ще бъде необходимо, отбеляза Георгиева.

"Няма как детето да отиде със старите водни боички, когато целият клас има нови", даде пример Георгиева.

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