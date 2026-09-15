Платихме много милиони за 13 000 км ТОЛ система, а сега се използват само 3000 км

Създаването на единен орган за контрол на движението е положителна стъпка, но около бъдещата мегаагенция остават важни въпроси без отговор. Това коментира бившият транспортен министър Петър Мутафчиев в предаването "България сутрин".

"Нормално е, когато нещо бъде предложено без ясен отговор, веднага да започнат критики. В това предложение има няколко положителни неща - че правителството се захваща с този въпрос и че ще има единен контролен орган. Това отдавна трябваше да стане", заяви Мутафчиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него проблемът е, че пътната безопасност засяга множество институции, а не е ясно кой ще определя общата политика.

"Лично аз смятам, че политиката е на министерството и на министъра. Те са визионерите, които трябва да покажат принципите. Тук не го виждам това", каза бившият министър.

Той постави и въпроса как ще бъдат обработвани събраните данни и какъв конкретен резултат се очаква от новата система. Според Мутафчиев при добра организация може да се постигне сериозна ефективност при регулацията и контрола на трафика.

Мутафчиев обърна специално внимание на контрола в населените места.

"Неглижираме движението в града, а половината от инцидентите стават именно там", посочи той.

Според него безопасността зависи не само от контрола, но и от качеството на пътната инфраструктура и организацията на движението.

"Знаци се слагат където си искат и каквито си искат. Нямаме добро знаково стопанство", коментира Мутафчиев.

Той призова да се анализират повече данни, включително къде са обучавани водачите с най-много нарушения и кой носи отговорност за организацията на движението и поставянето на знаците в общините.

Бившият транспортен министър подкрепи и публично-частното партньорство при магистралите, което според него би позволило на държавата да насочи повече средства към останалата пътна мрежа.

"Магистралите могат да бъдат предадени за строителство на концесия или чрез друг вид частно партньорство", предложи Мутафчиев.

Той постави въпроса и за ефективността на ТОЛ системата.

"Платихме много милиони за 13 000 км ТОЛ система, а сега се използват само 3000 км. Някой потърси ли сметка? Общата пътна мрежа в България е 20 000 км", заяви бившият министър.

Мутафчиев беше критичен и спрямо действията към АМ "Хемус", която продължава да се изгражда "на парче".

"То няма такава магистрала. Не е довършена, прави се на парче. Много тежко е пътуването до Варна. Лично аз предпочитам да минавам през Бургас, по-малко рисково е", призна гостът на предаването.

По думите му не само строителството, но и поддръжката на магистралите може да бъде предоставяна на концесия.