Иван Димитров: Ние сме най-болните и най-бедните в Европа

До края на годината трябва да бъде въведена система за оценка на качеството на медицинските грижи, която се очаква да започне да работи от началото на 2027 г.

Системата ще се основава на обективни данни, които ще позволяват да бъдат предприемани корективни действия.

"Трябва да съществува подобно нещо. Толкова години не се случва. Ако започне подобна реформа - правят критерии за определени болници. Част от звената не могат да изпълняват тези критерии, защото така е заложено. Има малки центрове, които вършат повече работа от големи болници. Системата не иска да бъде реформирана. Говори се много, нищо не се случва. Корективът за това дали дадено болнично заведение е правилното заведение, сме всички ние като пациенти", коментира председателят на Федерация "Български пациентски форум" Иван Димитров в предаването "България сутрин".

Той отбеляза, че контролът е даден на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", като добави, че през годините "много услужливо правят проверки".

"НЗОК, която плаща нашите лечения, е органът, който няма право да проверява качеството на лечение. Контролът е възложен на "Медицински надзор", който не си върши работата, или си върши работата само когато Министерството на здравеопазването нареди да се направи нещо".

По думите му се източват страшно много пари и се нарушава животоподдържащата процедура за хемодиализа, и хората се увреждат.

"Никой не ги контролира тези болници, в които хемодиализата става все по-лоша и се увреждат все повече пациенти", заяви Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Според него няма ефективен контрол и няма политическа воля.

"Писнало ни е да чуваме поредния министър, който казва "аз ще оправя здравеопазването", посочи председателят на Федерация "Български пациентски форум", като добави, че не вярва системата да за работи от 2027 г.

"Ние сме държавата в Европа, която най-много доплаща. Плащаме под масата горе-долу два пъти бюджета, който се дава за здравеопазване. Превърнахме болниците в търговски дружества".

Според събеседника сериозен е и проблемът с качеството на служителите.

"Над 20 години се занимавам със здравеопазване. Не съм видял говорене да е стигнало до финален резултат, който да е в полза на всеки един български гражданин. Ние сме най-болните и най-бедните в Европа", подчерта Димитров.