Как ще изглеждат градовете след 2030 г., ще се превърне ли изкуственият интелект в неизменна част от проектирането и строителството и какви жилища ще търсят хората през следващото десетилетие? Тези и други ключови въпроси за бъдещето на строителния сектор ще бъдат във фокуса на Construction of Tomorrow 2026 – съвместната конференция на Investor.bg и Imoti.net, която ще се проведе на 30 септември в Интер Експо Център в София.

Construction of Tomorrow ще събере представители на строителния и инвестиционния сектор, архитекти, експерти и мениджъри от различни индустрии, за да очертаят тенденциите, които ще определят следващото поколение градски проекти.

Във време, в което технологиите, климатичните промени и новите потребителски очаквания трансформират начина, по който живеем и работим, Construction of Tomorrow 2026 ще постави акцент върху пресечната точка между инвестиции, технологии, устойчивост и качествена градска среда.

България след следващия строителен цикъл

Програмата ще започне с поглед към Construction of Tomorrow 2030 и въпроса как ще изглежда България след следващия строителен цикъл. Във фокуса ще бъдат посоките на инвестициите, влиянието на AI и зелената трансформация върху сектора, развитието на градовете през следващите пет години и адаптацията им към климатичните промени.

Първият дискусионен панел ще разгледа строителния сектор като двигател на икономиката и необходимостта от инфраструктура и градоустройство, които отговарят на реалните нужди на хората. Сред темите са зелените пространства, устойчивата мобилност, съвременният урбанизъм и възможностите за развитие на качествена обществена среда. Експертите ще потърсят отговор и на все по-актуалния въпрос – възможен ли е моделът на „15-минутния град“ в България?

От AI и BIM до роботи на строителната площадка

Специален фокус в програмата ще бъде поставен върху технологичната революция в строителството. Изкуственият интелект в проектирането и управлението на проекти, Building Information Modeling (BIM), дигиталните двойници, автоматизацията, роботизацията и използването на дронове за мониторинг вече променят начина, по който се създават и управляват сградите.

Участниците ще обсъдят докъде може да стигне тази трансформация и дали в близко бъдеще роботите действително ще строят сградите на бъдещето.

Какви жилища ще търсим след 2030 г.?

Зелените, интелигентни и устойчиви сгради ще бъдат друг основен акцент на Construction of Tomorrow 2026. Дискусията ще обхване нисковъглеродното строителство, енергийно ефективните жилищни проекти, умните домове и сгради, финансирането и развитието на новите жилищни квартали.

Промяната в начина на живот, технологиите и изискванията към качеството на средата поставя и един от централните въпроси на конференцията – какви жилища ще търсят хората след 2030 г.?

Финалната част на форума ще насочи вниманието към новата карта на инвестициите в България – развитието на ритейл и бизнес парковете, проектите със смесено предназначение, логистичните центрове и потенциала на градовете извън София да привличат нови инвестиции.

На дневен ред ще бъде поставен и въпросът дали традиционният модел на мола и офис сградата се изчерпва и как изглежда следващото поколение бизнес и търговски пространства.

Construction of Tomorrow 2026 ще се проведе на 30 септември 2026 г. в Интер Експо Център, София, като регистрацията започва в 13:30 часа, а официалната програма – в 14:00 часа. Конференцията се организира от Investor.bg и Imoti.net, които са част от портфолиото на втората най-голяма и предпочитана дигитална медийна група в България Investor Media Group.

Повече информация за програмата и регистрация за събитието са достъпни на страницата на Investor Media PRO.

Генерален партньор на Construction of Tomorrow е: Главболгарстрой

Основни партньори на събитието са: Атлантис България, SKE Engineering

Партньори на форума са: UniCredit Bulbank, REDVERTEX, М Кар София, PERI България, MD Capital, Inter Expo Center

Събитието се провежда с подкрепата на: Devin, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, Cake away, White Bite

Институционални партньори са: Българо-испанска търговска камара, Камара на строителите в България, SeeNext

Медийни партньори на Construction of Tomorrow са: Bulgaria ON AIR, Bloomberg TV Bulgaria, Dnes.bg, Dir.bg, SEE NEWS, в. „БанкерЪ“, Stroitel-bg-bg и списание Daibau.