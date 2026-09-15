"КвАРТал Фестивал" е в подкрепа на историческите сгради в Стара София

"КвАРТал Фестивал", който ще се проведе от 18 до 20 септември, представя инициатива за подкрепа на историческите сгради в Стара София. Идеята е да бъдат откривани дарителски сметки за конкретни сгради, чрез които граждани и компании да могат да подпомагат възстановяването на фасадите им, разказа организаторът на проекта Мартина Стефанова в предаването "България сутрин".

Инициативата "Осинови сграда" цели да ангажира повече хора с опазването на архитектурното наследство на столицата.

"Едно време великите българи са инвестирали в бъдещето и историята", подчерта Стефанова.

Според госта един от основните проблеми е, че програмите за саниране не могат да бъдат прилагани по същия начин към сградите с историческа стойност.

"Програми за саниране има. Но санирането е облепване. Това не може да се прави с исторически сгради. Хората не правят разлика между соц сградите и тези, строени от емблематични архитекти. Историческите сгради са ценност за всички нас, а панелките - за хората, които живеят в тях", подчерта Стефанова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя посочи, че програми за реставрация липсват, а неподходящите намеси по фасадите променят облика на стария град.

Организаторът отбеляза, че фестивалът вече е променил отношението на част от живеещите в района. След предишни издания съседи са решили да запазят фасадите на сградите си, вместо да ги унищожават.

Фестивалът се провежда за 11-а година по повод Деня на София. Основната програма включва детски работилници, лекции и археологически турове, които ще започват от Дома на киното.

Още на 16 септември програмата започва с форум за бъдещето на стария град. В него ще бъдат разгледани четири основни теми, сред които архитектурата, музеите, минералните бани и археологията, след което представители на институциите и гражданите ще участват в дискусии.

"Важно е да говорим за тези неща преди забавната част", изрази увереност гостът на предаването.

Тази година организаторите ще представят по-активно и подписка за опазването на стария център.

"Вече не ни е страх да се разходим от "Дондуков" надолу. Напротив - приятно ни е и искаме да сме там", каза още Мартина Стефанова.