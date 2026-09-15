Лекарката, убила Мазонакис, с фалшива диплома по "квантова медицина", която... не съществува

Властите в Гърция насочват вниманието си към академичната квалификация на И. Г. - един от двамата лекари, обвинени в причиняване на смърт при условията на евентуален умисъл във връзка със смъртта на 54-годишния Йоргос Мазонакис, настъпила миналата седмица в кабинета им по време на процедура по плазмафереза. Според автобиографията си, лекарката твърди, че притежава втора магистърска степен (MSc) по "Квантова медицина" от "Quantum University" в Хонолулу, Хавай.

Канадският университет "Макгил" (McGill University) обаче посочва, че въпросната частна институция не е признато учебно заведение, а платформа за онлайн обучение, която няма акредитация от Министерството на образованието на САЩ. Според направения анализ, учебното заведение обещава титлата "доктор" и професионално признание с маркетингова цел, като предлага програми за дистанционно обучение, включващи между 12 и 20 часа лекции по теми като "Овладяване на сингулярността" и "Квантова физика и здраве", пишат от Viora.

Говорител на университета "Макгил", говорейки в централната емисия новини на телевизия ANT1, заяви:

"Това не е университет. Степените, които издава, не са истински университетски дипломи. Самото "завършване" на този квантов университет не дава право на практикуване на медицина. Това е все едно да изгледате поредица от видеоклипове, пълни с псевдонаучни глупости, и накрая да получите фалшива диплома по пощата. Проблемът с квантовата медицина е, че по същество тя дори не съществува. Това е опит да се даде привидно научно обяснение на фантастични твърдения. Хората, които вече вярват в духовни и мистични концепции, възприемат квантовата физика като нещо също толкова странно и тайнствено и я използват, за да обяснят и обосноват вярванията си. Това, че някой е учил медицина, не означава, че е имунизиран срещу фантазии."

Съюз на гръцките физици: Терминът "квантова медицина" не съществува

Публикуването на информацията по случая предизвика реакция от страна на Съюза на гръцките физици (EEF). В свое изявление съюзът определи термина "квантова медицина" като несъществуващ, като подчерта, че използването му представлява неуместно позоваване на научни концепции с цел подкрепа на необосновани теории.

Според ЕС "квантово явление" означава явление, което е наблюдавано и интерпретирано в рамките на математическия апарат на квантовата физика. Такива явления са наблюдавани в началото на XX век и са довели до квантовото описание на реалността. Примери за това са топлинното излъчване, излъчването на атоми и молекули, вълновото поведение на материята, тунелният ефект и квантовото заплитане.

Предсказанията на квантовата теория са потвърдени чрез задълбочени и систематични наблюдения. В края на XX век е потвърдена възможността за кодиране на информация на ниво отделна частица и са реализирани квантови компютри, квантов интернет, квантови комуникации и квантов интелект. Тези постижения в областта на квантовата информация утвърждават в световен мащаб термина "Втора квантова революция", намиращ важни приложения в биологията, медицината и обработката на знания.

"Можем ли да разширим тези успехи на квантовата физика? Разбира се, необходими са визия и творческо въображение, но те не могат да заменят старателните и систематични научни изследвания. Пример за това са несъществуващите понятия "квантова медицина", "квантова терапия" и "квантово съзнание", въведени от Дийпак Чопра през 1989 г. в САЩ. Въпреки че тези "новаторски" възгледи привличат обществения интерес, се оказва, че липсват достатъчно доказателства в тяхна подкрепа. Самият Чопра заявява през 2007 г., че е използвал термина „квантова медицина“ като литературна метафора и че в случая думата „квантов“ няма връзка с квантовата физика", се посочва още в текста.

В същото съобщение се отбелязва, че Американското физическо дружество, като израз на пълно неодобрение, през 1998 г. "присъжда" наградата "Иг-Нобел" (Ig Nobel Prize) - отличие, давано на необосновани мнения, придобили публичност, с цел те да бъдат осмени и опровергани. Степените, присъждани от така наречения "Квантов университет" (Quantum University) в Хавай, не се признават - както отбелязва известният университет "Макгил" в Канада - тъй като "физиката се използва злонамерено за обучение на псевдолекари".

Безкритичното и недоказано използване на научни термини с цел подкрепа на необосновани мнения не се ограничава само до термина "квантов". Критичното мислене и разумната преценка са необходими инструменти за справяне с изобилието от налична информация.

Георгиадис: Бягайте, щом чуете за "квантова медицина"

"Ако чуете за квантова медицина - за каквато говори и Мария Каристиану - знайте, че това е измама; не съществува квантова медицина, призната от науката. Няма университет или редовно медицинско училище, където да се преподава квантова медицина", заяви във вторник сутринта министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис.

Според него "Илиас Теодорупулос (бел. ред.: вторият обвиняем по делото за смъртта на Йоргос Мазонакис) е тямал нищо общо с апаратурата - той предписвар алтернативни хранителни режими и витамини.

"Доколкото ми е известно, с Гака са прилагали различни методи. Като министър на здравеопазването казвам: не - не вярвате в алтернативните методи - когато чуете за квантова медицина, бягайте надалеч. Фактът, че е бил разкрит измамник, няма да унищожи цялата алтернативна медицина."