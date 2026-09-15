Илияна Йотова отива в Страсбург за срещи с Мецола и Ален Берсе

Президентът Илияна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург утре, където ще проведе поредица от срещи с представители на европейските институции, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. Предвидена е и среща с кмета на Страсбург Катрин Траутман.

В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя на институцията Роберта Мецола, както и с българските членове на Европейския парламент.

Илияна Йотова ще открие и изложбата "Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост".

Експозицията е подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Държавна агенция "Архиви". Представянето ѝ в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин.

Посещението на Йотова съвпада с пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. Сред основните събития в програмата е годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.