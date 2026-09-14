Украинска атака с дрон в Сочи, съобщава се за експлозия и пожари

Тази нощ украинските сили са нанесли удар по руския град Сочи, предизвиквайки пожари и експлозии в района на града, както показват видеоклипове на очевидци.

Според украинските канали за наблюдение Exilenova+ и Supernova+, мащабна атака с украински дронове е била насочена към обекти в черноморския курортен град, разположен на около 650-700 километра от украинската граница, в руския Краснодарски край.

Кадри, заснети от жители на Сочи, показват експлозии, озаряващи нощното небе, и поне един голям пожар в града. Кметът на Сочи Анатолий Пахомов потвърди, че руските системи за противовъздушна отбрана са били задействани.

Украинските военни все още не са коментирали съобщената атака, предават украинските медии.

Тези нощни удари следват няколко скорошни украински атаки срещу Сочи. На 10 септември украински морски дрон повреди крайбрежна алея в града. На 4 септември украинските сили също така нанесоха удар по руски военноморски кораб и петролен склад.

С цел да засили ударите с дронове на територията на Русия, в началото на месеца президентът Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите, застрахователите и чуждестранните правителства, че руското въздушно пространство "де факто ще бъде затворено“ заради украинските дронове.