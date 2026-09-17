5 трика за баланс на хормоните през есента

Късните вечери, алкохолът, нередовното хранене и нарушената рутина не изчезват просто защото календарът показва септември. Според здравни експерти от Harper Clinic, Rooted Wellness и Let's Get Checked, именно преходът между сезоните е моментът, в който хормоналният дисбаланс става най-осезаем – умора, подуване, раздразнителност, промени в цикъла и трудност при събуждане. Добрата новина е, че с няколко целенасочени промени можем да върнем тялото към естествения му ритъм. Кои са те?

Възстановете ритъма на съня

Дългите летни дни и късните излизания нарушават производството на мелатонин – хормонът, който регулира съня. Когато сънят е нередовен, кортизолът (хормонът на стреса) остава повишен вечер, което води до усещането „уморен, но напрегнат“. Специалистите препоръчват да си поставите постоянен час за лягане и събуждане – дори през уикенда.

Опитайте да ограничите екраните час преди сън и създайте вечерен ритуал – четене, лека йога или медитация. Целта е 7–9 часа сън всяка нощ, което позволява на тялото да възстанови мелатонина и да нормализира кортизоловия ритъм.

Започнете деня с протеин и светлина

Това, което правите в първите 30 минути след събуждане, определя хормоналния ви ден. Изследванията показват, че закуска, богата на протеин и фибри, стабилизира кръвната захар и намалява инсулиновите скокове. Вместо да пропускате закуската или да разчитате на кафе, изберете яйца, гръцко кисело мляко или протеиново смути. Не по-малко важно е да излезете навън в рамките на първия час след събуждане.

Утринната светлина регулира кортизола – той трябва да достигне пик сутрин и постепенно да спадне вечер. Без тази светлинна сигнална система тялото остава в състояние на „мъгла“ през целия ден.

Източник: Хормоните след лятото: 5 трика за баланс през есента