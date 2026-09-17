Шефът на ДАНС: 30% от ръководните служители няма какво да ръководят

В Държавна агенция "Национална сигурност" тече вътрешно преструктуриране, което предвижда премахването на голям брой ръководни функции и реорганизация на териториалните структури. Това съобщи председателят на ДАНС Пламен Тончев по време на заседание на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

По думите му през последните години административната тежест в агенцията е нараснала, като около 30% от ръководните служители на практика няма кого да ръководят.

Предвижда се създаването на пет големи териториални дирекции, като във всеки областен център ще остане структура с необходимия брой служители за изпълнение на ежедневните задачи на ДАНС. Длъжности като деловодители, домакини и шофьори ще бъдат концентрирани само в петте големи центъра.

Тончев заяви, че е препоръчал на директора на ГДБОП служители на ДАНС, които не могат да бъдат преместени в София или в новите териториални центрове, да получат възможност да преминат към структури на МВР.

Тончев отрече да има "чистка" на 400 служители

Председателят на ДАНС коментира и твърденията за подготвяно освобождаване на около 400 души от агенцията.

По думите му през миналата година са били назначени прекалено много служители на неподходящи позиции. Той подчерта, че общият състав на ДАНС не е намалял, а напротив – бил е увеличен.

На заседанието беше представен и Годишният доклад за дейността на ДАНС за 2025 г. Той беше приет от комисията с пет гласа "за", един "против" и трима "въздържали се".

Знае ли ДАНС къде е Петьо Еврото?

На въпрос на депутата Александра Стеркова от "Демократична България" дали службите разполагат с информация за местонахождението на Петьо Петров – Еврото, Тончев заяви, че ДАНС няма издирвателни функции.

Ако в хода на оперативната работа бъде получена информация за местонахождението му, тя ще бъде предадена на МВР, уточни той.

Председателят на ДАНС беше попитан и за използването на специални разузнавателни средства по неотложност. По думите му агенцията прибягва до тази възможност приоритетно при случаи, свързани с тероризъм, като е имало около пет такива случая, извършени в рамките на закона.

ДАНС работи по случай за пране на пари във Варна

Тончев съобщи още, че агенцията работи по случай за предполагаемо пране на пари от украински граждани във Варна, както и по други подобни случаи в страната.

Материалите, събрани по случая във Варна, вече са предоставени на прокуратурата, уточни председателят на ДАНС.